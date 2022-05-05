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ЄС надасть 200 млн євро на підтримку українців-переселенців всередині країни

Четвер, 5 травня 2022, 15:08

Європейський Союз готовий виділити 200 млн євро на підтримку українців, які через війну переїхали до інших міст та регіонів. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на міжнародній конференції донорів для України.

Вона нагадала, що з початку повномасштабної війни ЄС надав Україні економічну підтримку на 4 млрд доларів, 3,5 млрд євро на допомогу українцям, які через війну виїхали в країни Євросоюзу та пообіцяв 1,8 млрд для допомоги внутрішнім переселенцям.

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"Я маю честь оголосити першу обіцянку, і ми раді анонсувати 200 млн євро для внутрішніх переселенців в Україні. Сподіваюся, наш приклад наслідують ще багато інших", - заявила Урсула фон дер Ляєн. 

Прем’єр-міністр Швеції перед цим анонсувала 23 млн доларів на підтримку організацій, які надають гуманітарну допомогу українцям. 

Нагадаємо, ініціаторами конференції виступили Польща і Швеціящоб обговорити, як підтримати стійкість українського суспільства та задовольнити його потреби в довгостроковій перспективі, включно з фінансуванням майбутньої відбудови країни.

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Ця конференція розпочне серію майбутніх заходів з надання допомоги зруйнованій війною Україні в найближчі місяці.

Теми: Європапереселенці
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