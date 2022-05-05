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Міжнародна донорська конференція зібрала для України $6,5 млрд

"Європейська правда"Четвер, 5 травня 2022, 15:48

Міжнародна донорська конференція, присвячена збору коштів для України, що постраждала від війни, зібрала $6,5 млрд.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, виступаючи із заключним словом на конференції, пише "Європейська правда".

"Дякую за всі внески, я щойно отримав остаточну цифру. Я дуже радий оголосити, що всі ми змогли мобілізувати $6,5 млрд", - сказав він.

Моравецький зазначив, що Польща додатково виділить 100 млн євро гуманітарної допомоги.

Він також наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії.

"Повне ембарго на російські газ та нафту необхідні. І ми маємо забезпечити конфіскацію російських активів та федеральних резервів. Більше не може бути жодних табу. Кошти мають бути спрямовані на відновлення України", - сказав польський прем'єр.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готовий виділити 200 млн євро на підтримку українців, які через війну переїхали до інших міст та регіонів. 

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Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що донорська конференція стане відправною для європейського плану Маршалла для України, яка потребує допомоги через війну, яку проти неї веде Росія.

Ініціаторами заходу виступили прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.

Теми: грошіУкраїна
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