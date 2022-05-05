Суд в Іспанії відпустив Шарія під підписку про невиїзд, чекають запит на екстрадицію

Суд в Іспанії відпустив проросійського блогера Анатолія Шарія, затриманого у середу, під підписку про невиїзд.

Про це повідомляє видання El Pais, пише "Європейська правда".

Шарія, який багато років живе в прибережному іспанському муніципалітеті Рода-де-Бера (Таррагона), заарештували у середу у нього вдома.

Агенти Корпусу національної поліції (КНП) виконали ордер на арешт, виданий київською владою, яка веде розслідування щодо нього за "державну зраду" та "розпалювання ворожнечі". Україна звинувачує Шарія у тому, що він перебуває на службі Росії з 2014 року.

У четвер суд погодився звільнити його до тих пір, поки Україна не попросить про його екстрадицію.

Голова слідчого суду Хосе Луїс Калама заборонив Шарію залишати Іспанію, вилучив його паспорт і зобов'язав його двічі на місяць з'являтися в найближчий до його дому суд.

Ці заходи припиняють свою дію протягом місяця, якщо Київ "офіційно не подасть запит на екстрадицію". Прокуратура також просила його тимчасово звільнити.