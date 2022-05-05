РФ використовує радянські символи, готуючи росіян до "повернення" СРСР – росЗМІ

Кремль все частіше використовує радянські символи, що є частиною кампанії щодо приєднання нових територій.

Джерело: "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до Адміністрації президента РФ

Деталі: На тлі війни в Україні Кремль почав активно використовувати радянські символи.

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Так, на параді Перемоги 9 травня військова техніка пройде Червоною площею саме під червоними прапорами замість прапорів військових з'єднань, пише видання.

А в російських містах з'являються пам'ятники, плакати та графіті, присвячені "бабусі з радянським прапором" — українській пенсіонерці, яка вийшла із радянським прапором назустріч українським військовим (пізніше виявилося, що вона виступає проти Росії – УП).

В українських містах, окупованих російськими військами, неодноразово з'являлися радянські прапори. Наприклад, секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак разом із головою так званої "ДНР" Денисом Пушиліним вивісив червоний прапор на адміністрації запорізького селища Розівка. Окрім того, в окупованих містах відновлюють пам'ятники Володимиру Леніну.

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Пряма мова джерела: "Це відсилання до СРСР, його повернення".

Більше деталей: Джерела "Медузи", близькі до АП РФ, наголошують, що Росія не випадково звертається до радянських символів. Один із співрозмовників пояснив, що це логічне продовження риторики влади щодо боротьби з "нацистами" в Україні.

Термін "нацизм" автоматично підтягує весь асоціативний ряд. Включно з дизайном і символами: "Повторимо подвиг дідів". Це рольова гра у "наших" та "німців", — пояснив він.

Пам'ятники Леніну відновлюються приблизно в тій самій логіці, але з "додатковим символічним навантаженням".

"Україна, західний світ – це умовний Мордор. Перше, що робив Мордор, — руйнував пам'ятники Іллічу, виганяв радянське. І їхнє відновлення — символ того, що Мордор вигнано. Ленін — символ перемоги над Мордором", — говорить близьке до АП джерело "Медузи".

Ще один співрозмовник наголошує: "Інших [символів] немає". На його думку, радянська символіка — "єдина конструкція, що об'єднує" росіян старше 45–50 років, які складають "ядро підтримки" і влади, і війни.

"Не те, щоб це ядро ​​підтримки розсипається, але більше об'єднувати його нічим", - констатує він.

Водночас оцінки ефективності "радянської" пропагандистської кампанії серед джерел "Медузи", близьких до Кремля, розходяться. Один із них каже, що росіяни "поглянувши на червоні прапори, зірки, бабусь із прапорами, [просто] вирушать на дачу відпочити": "Не ті у людей зараз проблеми, щоби їх серйозно заражало радянське минуле чи битва з нацизмом".

Незважаючи на це, за інформацією співрозмовників "Медузи", в одному з варіантів сценарію параду Перемоги в Москві прописаний телеміст з Маріуполем, під час якого влада так званих "ДНР" і "ЛНР" зможе порушити питання про приєднання республік до Росії. За словами джерел, можливо, що в рамках цього ж телемосту обговорять і приєднання Херсонської області, окупованої російськими військами.

При цьому одне з джерел "Медузи", близьких до керівництва "Єдиної Росії", каже, що, можливо, так звані "референдуми" перенесуть на осінь і проведуть у російський день голосування 11 вересня.