Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ використовує радянські символи, готуючи росіян до "повернення" СРСР – росЗМІ

Катерина ТищенкоЧетвер, 5 травня 2022, 18:17
РФ використовує радянські символи, готуючи росіян до повернення СРСР – росЗМІ
Пам'ятник "бабусі з червоним прапором" у Бєлгороді, ФОТО БЕЛГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Кремль все частіше використовує радянські символи, що є частиною кампанії щодо приєднання нових територій.

Джерело: "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до Адміністрації президента РФ

Деталі: На тлі війни в Україні Кремль почав активно використовувати радянські символи.

Реклама:

Так, на параді Перемоги 9 травня військова техніка пройде Червоною площею саме під червоними прапорами замість прапорів військових з'єднань, пише видання.

А в російських містах з'являються пам'ятники, плакати та графіті, присвячені "бабусі з радянським прапором" — українській пенсіонерці, яка вийшла із радянським прапором назустріч українським військовим (пізніше виявилося, що вона виступає проти Росії – УП).

В українських містах, окупованих російськими військами, неодноразово з'являлися радянські прапори. Наприклад, секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак разом із головою так званої "ДНР" Денисом Пушиліним вивісив червоний прапор на адміністрації запорізького селища Розівка. Окрім того, в окупованих містах відновлюють пам'ятники Володимиру Леніну.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова джерела: "Це відсилання до СРСР, його повернення".

Більше деталей: Джерела "Медузи", близькі до АП РФ, наголошують, що Росія не випадково звертається до радянських символів. Один із співрозмовників пояснив, що це логічне продовження риторики влади щодо боротьби з "нацистами" в Україні.

Термін "нацизм" автоматично підтягує весь асоціативний ряд. Включно з дизайном і символами: "Повторимо подвиг дідів". Це рольова гра у "наших" та "німців", — пояснив він.

Пам'ятники Леніну відновлюються приблизно в тій самій логіці, але з "додатковим символічним навантаженням".

"Україна, західний світ – це умовний Мордор. Перше, що робив Мордор, — руйнував пам'ятники Іллічу, виганяв радянське. І їхнє відновлення — символ того, що Мордор вигнано. Ленін — символ перемоги над Мордором", — говорить близьке до АП джерело "Медузи".

Ще один співрозмовник наголошує: "Інших [символів] немає". На його думку, радянська символіка — "єдина конструкція, що об'єднує" росіян старше 45–50 років, які складають "ядро підтримки" і влади, і війни.

"Не те, щоб це ядро ​​підтримки розсипається, але більше об'єднувати його нічим", - констатує він.

Водночас оцінки ефективності "радянської" пропагандистської кампанії серед джерел "Медузи", близьких до Кремля, розходяться. Один із них каже, що росіяни "поглянувши на червоні прапори, зірки, бабусь із прапорами, [просто] вирушать на дачу відпочити": "Не ті у людей зараз проблеми, щоби їх серйозно заражало радянське минуле чи битва з нацизмом".

Незважаючи на це, за інформацією співрозмовників "Медузи", в одному з варіантів сценарію параду Перемоги в Москві прописаний телеміст з Маріуполем, під час якого влада так званих "ДНР" і "ЛНР" зможе порушити питання про приєднання республік до Росії. За словами джерел, можливо, що в рамках цього ж телемосту обговорять і приєднання Херсонської області, окупованої російськими військами.

При цьому одне з джерел "Медузи", близьких до керівництва "Єдиної Росії", каже, що, можливо, так звані "референдуми" перенесуть на осінь і проведуть у російський день голосування 11 вересня.

Теми: РосіяСРСРвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: