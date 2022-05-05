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"Бабця з прапором СРСР" кляне російську армію, бо та зруйнувала її дім

Денис КарловськийЧетвер, 5 травня 2022, 17:25
Бабця з прапором СРСР кляне російську армію, бо та зруйнувала її дім
зліва праворуч: дмитро галко, командир взводу 92 бригади зсу, чоловік анни іванівни й анна іванівна. фото: дмитро галко

Пенсіонерка Анна Іванова, яка вийшла з червоним більшовицьким прапором назустріч українським військовим, кляне російську армію за зруйнований дім.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури та інформаційної політики

Деталі: Військовослужбовець 22 батальйону 92 бригади Збройних сил України з позивним "Кадет" допоміг пенсіонерці Івановій Анні Іванівні та її чоловікові евакуюватися зі свого будинку неподалік Харкова до безпечного місця. Перед цим він допомагав їм їжею та гуманітарною допомогою.

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Наразі вона перебуває в одній із міських лікарень Харкова. Російські окупанти обстріляли її будинок із мінометів.

Усупереч російській пропаганді, син Анни Іванівни не вивозив її в Росію, а сама вона розібралась, що її дім обстрілюють російські окупанти. 

Анна Іванівна каже, що вийшла до українських військових, бо гадала, що це російські окупанти й намагалась "примиритися" з ними червоним більшовицьким прапором, аби вони "не громили" село й Україну. Але тепер вона почуває себе "зрадницею".

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Її онук рятується в Польщі.

Військові ЗСУ закликали не принижувати та не цькувати стареньку.

Нагадаємо: Російська пропаганда створила міфологічний образ з Анни Іванівни. Нібито вона представляє бажання "пересічних українців" возз’єднатися з "братнім народом" як у радянські часи.

У російських містах встановлювали дешеві, тимчасові пам’ятники на її честь, а в одному місті на стіні будинку намалювали мурал.

Пропагандисти розповідали, що бабця мешкає в селі Дмитрівка на Київщині, але невдовзі після звільнення села українськими підрозділами її начебто забрав і вивіз син в Росію. Поширювали чутки, що родичі вивезли її в Барнаул у Сибіру. 

Передісторія:

  • 3 травня в російському Бєлґороді встановили пам'ятник "бабусі з прапором СРСР", але вже 4 травня його прибрали.
  • У Маріуполі російські окупанти також встановили подібний пам’ятник бабці.
  • Соціологічна група "Рейтинг" у квітні встановила, що 87% українців, після початку повномасштабного вторгнення Росії, не мають жодних позитивних почуттів до Радянського Союзу.

Теми: пропагандаРосіяСРСРХарківська область
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