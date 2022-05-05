"Бабця з прапором СРСР" кляне російську армію, бо та зруйнувала її дім

Пенсіонерка Анна Іванова, яка вийшла з червоним більшовицьким прапором назустріч українським військовим, кляне російську армію за зруйнований дім.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури та інформаційної політики

Деталі: Військовослужбовець 22 батальйону 92 бригади Збройних сил України з позивним "Кадет" допоміг пенсіонерці Івановій Анні Іванівні та її чоловікові евакуюватися зі свого будинку неподалік Харкова до безпечного місця. Перед цим він допомагав їм їжею та гуманітарною допомогою.

Наразі вона перебуває в одній із міських лікарень Харкова. Російські окупанти обстріляли її будинок із мінометів.

Усупереч російській пропаганді, син Анни Іванівни не вивозив її в Росію, а сама вона розібралась, що її дім обстрілюють російські окупанти.

Анна Іванівна каже, що вийшла до українських військових, бо гадала, що це російські окупанти й намагалась "примиритися" з ними червоним більшовицьким прапором, аби вони "не громили" село й Україну. Але тепер вона почуває себе "зрадницею".

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Нагадаємо: Російська пропаганда створила міфологічний образ з Анни Іванівни. Нібито вона представляє бажання "пересічних українців" возз’єднатися з "братнім народом" як у радянські часи.

У російських містах встановлювали дешеві, тимчасові пам’ятники на її честь, а в одному місті на стіні будинку намалювали мурал.

Пропагандисти розповідали, що бабця мешкає в селі Дмитрівка на Київщині, але невдовзі після звільнення села українськими підрозділами її начебто забрав і вивіз син в Росію. Поширювали чутки, що родичі вивезли її в Барнаул у Сибіру.

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