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РФ невдало намагається наступати на Харківщині і Донеччині – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетвер, 5 травня 2022, 19:28
фото Генштабу ЗСУ

Росіяни у четвер здійснювали невдалі спроби наступу на Харківщині та Донеччині, водночас вони провокують напруженість у Придністровському регіоні Молдови та на території Білорусі.

Джерело: зведення Генштабу станом на 18 годину

Дослівно: "(Противник – ред.) провокує напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова та на території республіки Білорусь. Здійснює перегрупування, вживає заходів з поповнення боєприпасів та пального. Намагається покращити тактичне положення своїх військ.

На тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують розкрадати продукцію аграрних підприємств. Тривають звинувачення російською стороною уряду України у створенні гуманітарної катастрофи на підконтрольній окупантам території. Також загарбники імітують гуманітарну діяльність з показовим роздаванням продуктових наборів та медикаментів місцевим мешканцям".

Деталі: Також противник продовжує завдавати ракетні удари по об’єктах транспортної інфраструктури з метою перешкоджання переміщення гуманітарних вантажів та військово-технічної допомоги. Не припиняється застосування мінометів та артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення.

На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиції в районі міста Харків, провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.

У зв’язку з постійними санітарними втратами особового складу, противник здійснює нарощення системи медичного забезпечення військ, використовуючи мережу цивільних лікувальних закладів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області. На базі Куп’янської міської лікарні окупантами було облаштовано шпиталь.

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ВІДЕО ДНЯ

Ворог не припиняє спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Ізюм, здійснює артилерійські обстріли наближених населених пунктів, успіхів не має.

Через значні втрати ворог вивів на відновлення підрозділи зі складу 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії та 106-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил РФ.

На Донецькому напрямку противник намагався оволодіти Попасною, взяти під повний контроль місто Рубіжне та забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк, успіху не мав.

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. У збройних силах Білорусі відмічено приведення окремих підрозділів у вищі ступені боєготовності з метою перевірки.

На Сіверському напрямку триває інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на фортифікаційному обладнанні позицій, поповненні запасів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. Окупанти продовжують проведення фільтраційних заходів по відношенню до місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на територію підконтрольну українській владі. Водночас, окупантами вживаються заходи поповнення втрат особового складу за рахунок прискореної підготовки військовослужбовців військової служби за контрактом.

Теми: Збройні силиРосіявійна
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