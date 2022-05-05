Рідним захисників Маріуполя не дали провести мітинг у Києві на підтримку бійців

У столиці України рідним захисників Маріуполя не дали провести мирний мітинг на підтримку українських бійців, пославшись на закон про воєнний стан.

Джерело: організатори акції у соцмережах та у коментарі "Українській правді", пресслужба столичної поліції у коментарі "Українській правді"

Деталі: Рідні українських захисників 4 травня анонсували проведення мирного мітингу на підтримку бійців, які боронять Маріуполь. Акція мала б відбутися 5 травня о 12.00.

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Родичі військових зверталися до правохоронців, щоб отримати згоду на проведення акції, проте дозволу не отримали, тому зранку 5 травня проведення мітингу скасували.

Одна із організаторів заходу розповіла УП, що ймовірно на акцію у центр столиці відправилися ті, хто не бачив інформації про скасування.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Save Azovstal (@save_azovstal_ua) ВІДЕО ДНЯ

Усіх, кого правоохоронці затримали, за її словами, відпустили після бесіди.

У поліції Києва "Українській правді" повідомили наступне: "Згідно із законодавством про воєнний стан масові зібрання – заборонені. Нинішня акція, за даними правоохоронців, не була санкціонованою".

На місці працювала поліція діалогу і роз’яснювала громадянам чинне законодавство.

У поліції зазначають, що в громадян чоловічої статі перевірялись документи. Декого військові комісари, також присутні на місці, могли "запросити для опитування".

Крім того, рідні українських бійців повідомляють, що у соцмережах, зокрема Instagram блокуються сторінки на підтримку захисників Маріуполя. За словами рідних, усі пости із згадками про Маріуполь та полк "Азов" почали зникати.

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