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Рідним захисників Маріуполя не дали провести мітинг у Києві на підтримку бійців

Альона Мазуренко , Валентина РоманенкоЧетвер, 5 травня 2022, 18:48
Рідним захисників Маріуполя не дали провести мітинг у Києві на підтримку бійців
скриншот із попередніх акцій у Києві

У столиці України рідним захисників Маріуполя не дали провести мирний мітинг на підтримку українських бійців, пославшись на закон про воєнний стан.

Джерело: організатори акції у соцмережах та у коментарі "Українській правді", пресслужба столичної поліції у коментарі "Українській правді"

Деталі: Рідні українських захисників 4 травня анонсували проведення мирного мітингу на підтримку бійців, які боронять Маріуполь. Акція мала б відбутися 5 травня о 12.00. 

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Родичі військових зверталися до правохоронців, щоб отримати згоду на проведення акції, проте дозволу не отримали, тому зранку 5 травня проведення мітингу скасували. 

Одна із організаторів заходу розповіла УП, що ймовірно на акцію у центр столиці відправилися ті, хто не бачив інформації про скасування. 

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Допис, поширений Save Azovstal (@save_azovstal_ua)

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Усіх, кого правоохоронці затримали, за її словами, відпустили після бесіди. 

У поліції Києва "Українській правді" повідомили наступне: "Згідно із законодавством про воєнний стан масові зібрання – заборонені. Нинішня акція, за даними правоохоронців, не була санкціонованою".

На місці працювала поліція діалогу і роз’яснювала громадянам чинне законодавство.

У поліції зазначають, що в громадян чоловічої статі перевірялись документи. Декого військові комісари, також присутні на місці, могли "запросити для опитування".

Крім того, рідні українських бійців повідомляють, що у соцмережах, зокрема Instagram блокуються сторінки на підтримку захисників Маріуполя. За словами рідних, усі пости із згадками про Маріуполь та полк "Азов" почали зникати.

Знати більше: Нам не потрібні слова, а потрібні дії. Що кажуть матері й дружини захисників з "Азовсталі"

Передісторія:

  • Станом на 5 травня триває третя доба боїв на території заводу "Азовсталь", де перебувають українські захисники та цивільні жителі міста. Серед українських захисників сотні поранених. 
  • 5 травня 2022 року "Азову" виповнилося 8 років.

Теми: МаріупольАзов Київвійна
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