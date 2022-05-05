Рідним захисників Маріуполя не дали провести мітинг у Києві на підтримку бійців
У столиці України рідним захисників Маріуполя не дали провести мирний мітинг на підтримку українських бійців, пославшись на закон про воєнний стан.
Джерело: організатори акції у соцмережах та у коментарі "Українській правді", пресслужба столичної поліції у коментарі "Українській правді"
Деталі: Рідні українських захисників 4 травня анонсували проведення мирного мітингу на підтримку бійців, які боронять Маріуполь. Акція мала б відбутися 5 травня о 12.00.
Родичі військових зверталися до правохоронців, щоб отримати згоду на проведення акції, проте дозволу не отримали, тому зранку 5 травня проведення мітингу скасували.
Одна із організаторів заходу розповіла УП, що ймовірно на акцію у центр столиці відправилися ті, хто не бачив інформації про скасування.
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Усіх, кого правоохоронці затримали, за її словами, відпустили після бесіди.
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У поліції Києва "Українській правді" повідомили наступне: "Згідно із законодавством про воєнний стан масові зібрання – заборонені. Нинішня акція, за даними правоохоронців, не була санкціонованою".
На місці працювала поліція діалогу і роз’яснювала громадянам чинне законодавство.
У поліції зазначають, що в громадян чоловічої статі перевірялись документи. Декого військові комісари, також присутні на місці, могли "запросити для опитування".
Крім того, рідні українських бійців повідомляють, що у соцмережах, зокрема Instagram блокуються сторінки на підтримку захисників Маріуполя. За словами рідних, усі пости із згадками про Маріуполь та полк "Азов" почали зникати.
Знати більше: Нам не потрібні слова, а потрібні дії. Що кажуть матері й дружини захисників з "Азовсталі"
Передісторія:
- Станом на 5 травня триває третя доба боїв на території заводу "Азовсталь", де перебувають українські захисники та цивільні жителі міста. Серед українських захисників сотні поранених.
- 5 травня 2022 року "Азову" виповнилося 8 років.