Російські окупанти знищують україномовні дороговкази біля Маріуполя

Загарбники у районі Маріуполя взялися до зросійщення дорожніх знаків – знімають написи українською й англійською та замінюють їх на російськомовні.

Джерело: Маріупольська міська рада

Дослівно: "Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дороговкази. Люди зі своїми проблемами почекають.

Тим часом, в Маріуполі Середньовіччя. Жителі без води, достатньої кількості їжі, медикаментів. Немає світла та нормального зв‘язку.

Маріуполь – був, є та буде українським містом. Щоб там росіяни собі не фантазували…"

Нагадаємо:

Російські загарбники встановили в окупованому Маріуполі свій "символ підтримки Росії" – страшний чорний пам’ятник "бабці з прапором Радянського союзу", а також почали замінювати в’їзні знаки у селах і селищах Донецької області.