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Окупанти в Маріуполі встановили "бабку із прапором СРСР", приїхав путінський куратор Кірієнко

Ірина БалачукЧетвер, 5 травня 2022, 09:51
Окупанти в Маріуполі встановили бабку із прапором СРСР, приїхав путінський куратор Кірієнко
"Бабка-символ" і сумні дівчата. Фото РБК

Російські загарбники встановили в окупованому Маріуполі свій "символ підтримки Росії" – страшний чорний пам’ятник "бабці з прапором Радянського союзу", а також почали замінювати в’їзні знаки у селах і селищах Донецької області.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, російське видання РБК

Пряма мова Андрющенка: "Вчора в місті були перший зам адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко та секретар ген ради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, які є кураторами "інтеграції Маріуполя до Росії". Весь час їх супроводжували колаборанти Іващенко (псевдомер) і Хармишев (псевдосекретар громади).

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Вони відкрили пам’ятник із гівна та палок бабці з прапором на площі Воїнів-Визволителів, яку вперто називають Ленінського комсомолу (назва до декомунізації)". 

 
Окупанти у Маріуполі 
Фото РБК

Деталі: Варто зазначити, що пам’ятник за своєю формою і розміром дуже нагадує той, що був встановлений і простояв лише один день у російському Бєлгороді.

Андрющенко додав, що Турчак під час промови визнав, що війна Росії з Україною триває вже 8 років та ще раз анонсував проведення в Маріуполі параду на 9 травня.  

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РБК називає Кірієнка "куратором республік Донбасу" замість Дмитра Козака.

Також видання повідомляє, що на відкритті "пам’ятника" був так званий "глава "ДНР" Денис Пушилін. Він заявив, що вони всі здійснили "насичену поїздку звільненими територіями", відвідавши заодно і Волноваху.  

За словами Андрющенка, крім того окупанти взялися замінювати дорожні знаки на в’їзді у села та селища на окупованій території. Зокрема, вони повертаються до старих назв, як це сталося з смт. Нікольске. 

 
Окупанти замінюють знаки
Фото з Telegrаm андрющенка 

Передісторія: 

Теми: МаріупольокупаціяРосія
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