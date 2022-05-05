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Окупанти в Маріуполі встановили "бабку із прапором СРСР", приїхав путінський куратор Кірієнко

Ірина БалачукЧетвер, 5 травня 2022, 09:51
"Бабка-символ" і сумні дівчата. Фото РБК

Російські загарбники встановили в окупованому Маріуполі свій "символ підтримки Росії" – страшний чорний пам’ятник "бабці з прапором Радянського союзу", а також почали замінювати в’їзні знаки у селах і селищах Донецької області.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, російське видання РБК

Пряма мова Андрющенка: "Вчора в місті були перший зам адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко та секретар ген ради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, які є кураторами "інтеграції Маріуполя до Росії". Весь час їх супроводжували колаборанти Іващенко (псевдомер) і Хармишев (псевдосекретар громади).

Вони відкрили пам’ятник із гівна та палок бабці з прапором на площі Воїнів-Визволителів, яку вперто називають Ленінського комсомолу (назва до декомунізації)". 

 
Окупанти у Маріуполі 
Фото РБК

Деталі: Варто зазначити, що пам’ятник за своєю формою і розміром дуже нагадує той, що був встановлений і простояв лише один день у російському Бєлгороді.

Андрющенко додав, що Турчак під час промови визнав, що війна Росії з Україною триває вже 8 років та ще раз анонсував проведення в Маріуполі параду на 9 травня.  

РБК називає Кірієнка "куратором республік Донбасу" замість Дмитра Козака.

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Також видання повідомляє, що на відкритті "пам’ятника" був так званий "глава "ДНР" Денис Пушилін. Він заявив, що вони всі здійснили "насичену поїздку звільненими територіями", відвідавши заодно і Волноваху.  

За словами Андрющенка, крім того окупанти взялися замінювати дорожні знаки на в’їзді у села та селища на окупованій території. Зокрема, вони повертаються до старих назв, як це сталося з смт. Нікольске. 

 
Окупанти замінюють знаки
Фото з Telegrаm андрющенка 

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Теми: МаріупольокупаціяРосія
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