Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко запевняє, що Білорусь не братиме участі у війні проти України

Катерина ТищенкоЧетвер, 5 травня 2022, 20:08
Лукашенко запевняє, що Білорусь не братиме участі у війні проти України
Олександр Лукашенко, фото Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь нібито не має наміру брати участь у війні РФ проти України.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю Associated Press, повідомляє БЕЛТА

Пряма мова: "Ми не збираємося брати участь у спеціальній операції Збройних Сил Російської Федерації в Україні. Тому що в цьому немає потреби".

Реклама:

Деталі: За словами Лукашенка, все, що Білорусь могла і може запропонувати Росії, РФ має.

"Тому немає жодної необхідності брати участь у цій спецоперації", - сказав він.

При цьому, як відомо, з території Білорусі Росією велися обстріли української території, звідти також наступали російські війська.

ВІДЕО ДНЯ

Лукашенко також заявив, що війна в Україні могла б припинитися протягом тижня і навіть раніше, якби в цьому були зацікавлені США та Великобританія.

Він також вважає, що війна в Україні не розпочалася б, якби Україна виконувала Мінські домовленості.

"Якби тоді Україна пішла на виконання договору, сьогодні вона існувала б у межах радянського часу. Жодної війни б не було. Вже б треті вибори провели на Донбасі", - сказав самопроголошений президент Білорусі.

Коментуючи звірства росіян у Бучі Київської області, він назвав їх "показухою", нібито організованою англійцями.

"Там здебільшого були англійці, які на автомобілях (на мою думку, чотири автомобілі ми бачили, передали росіянам номери) прибули зі Львова, здійснювали зйомку в Бучі і потім вкидали в інформаційний простір", - фантазує Лукашенко.

Що передувало: Лукашенко також заявив, що не думав, що російська "спецоперація", як називають війну у Кремлі, "затягнеться таким чином".

Теми: БілорусьвійнаРосіяЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: