Лукашенко запевняє, що Білорусь не братиме участі у війні проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь нібито не має наміру брати участь у війні РФ проти України.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю Associated Press, повідомляє БЕЛТА

Пряма мова: "Ми не збираємося брати участь у спеціальній операції Збройних Сил Російської Федерації в Україні. Тому що в цьому немає потреби".

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Деталі: За словами Лукашенка, все, що Білорусь могла і може запропонувати Росії, РФ має.

"Тому немає жодної необхідності брати участь у цій спецоперації", - сказав він.

При цьому, як відомо, з території Білорусі Росією велися обстріли української території, звідти також наступали російські війська.

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Лукашенко також заявив, що війна в Україні могла б припинитися протягом тижня і навіть раніше, якби в цьому були зацікавлені США та Великобританія.

Він також вважає, що війна в Україні не розпочалася б, якби Україна виконувала Мінські домовленості.

"Якби тоді Україна пішла на виконання договору, сьогодні вона існувала б у межах радянського часу. Жодної війни б не було. Вже б треті вибори провели на Донбасі", - сказав самопроголошений президент Білорусі.

Коментуючи звірства росіян у Бучі Київської області, він назвав їх "показухою", нібито організованою англійцями.

"Там здебільшого були англійці, які на автомобілях (на мою думку, чотири автомобілі ми бачили, передали росіянам номери) прибули зі Львова, здійснювали зйомку в Бучі і потім вкидали в інформаційний простір", - фантазує Лукашенко.

Що передувало: Лукашенко також заявив, що не думав, що російська "спецоперація", як називають війну у Кремлі, "затягнеться таким чином".