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США: Поки ніщо не вказує на те, що Білорусь збирається воювати в Україні

Анастасія КалатурП'ятниця, 6 травня 2022, 06:15

У Пентагоні не бачать ознак того, що Білорусь планує безпосередньо брати участь у війні в Україні.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі

Пряма мова: "Ми не простежуємо ознак того, що вони (білоруські війська – Ред.) планують   безпосередньо брати участь у війні в Україні".

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Що передувало: Днем раніше, після розмови  білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і російського  президента Володимира  Путіна  в білоруських Збройних силах почалась раптова перевірка готовності сил реагування - зокрема один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення. Склад сил, що залучаються до перевірки, поетапно нарощуватиметься.

Теми: СШАвійнаБілорусь
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