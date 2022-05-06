США: Поки ніщо не вказує на те, що Білорусь збирається воювати в Україні
П'ятниця, 6 травня 2022, 06:15
У Пентагоні не бачать ознак того, що Білорусь планує безпосередньо брати участь у війні в Україні.
Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі
Пряма мова: "Ми не простежуємо ознак того, що вони (білоруські війська – Ред.) планують безпосередньо брати участь у війні в Україні".
Що передувало: Днем раніше, після розмови білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і російського президента Володимира Путіна в білоруських Збройних силах почалась раптова перевірка готовності сил реагування - зокрема один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення. Склад сил, що залучаються до перевірки, поетапно нарощуватиметься.
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