З Маріуполя евакуювали ще 500 цивільних

З Маріуполя та "Азовсталі" вдалося вивезти ще майже 500 українців.

Джерело: глава ОП Андрій Єрмак у Telegram, генсек ООН Антонію Гутерреш у Twitter

Пряма мова Єрмака: "Ми провели черговий етап складної операції по евакуації людей з Маріуполя та "Азовсталі". Можу сказати, що нам вдалося вивезти майже 500 цивільних.

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Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових. Дякую за допомогу ООН.

В ці хвилини триває наступний етап порятунку наших людей з "Азовсталі".

Пряма мова Гутерреша: "Успішно евакуювали майже 500 людей із заводу "Азовсталь", Маріуполя та прилеглих районів.

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Я сподіваюся, що подальша координація з Москвою та Києвом призведе до нових гуманітарних пауз, щоб забезпечити безпечний прохід цивільним особам".

Нагадаємо: Увечері 5 травня Гутерреш заявив, що на території заводу "Азовсталь" розпочали третій етап евакуації цивільних осіб.