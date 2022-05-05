Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Розпочали третій етап евакуації цивільних із "Азовсталі" – Гутерреш

Денис КарловськийЧетвер, 5 травня 2022, 23:00
антоніу гутерреш на засіданні радбезу оон 5 травня. фото: getty images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що на території заводу "Азовсталь" розпочали третій етап евакуації цивільних осіб.

Джерело: виступ Гутерреша на засіданні Ради безпеки ООН

Пряма мова Гутерреша: "Зараз триває третій етап порятунку цивільних з Маріуполя. Але наша політика полягає в тому, що ми не будемо розголошувати інші деталі, поки не завершиться операція, щоби не зірвати її проведення.

Наразі, загалом близько 500 цивільних осіб (у рамках двох попередніх етапів – ред.) було врятовано і перевезено до безпечних місць після того, як вони жили під невпинними артилерійськими обстрілами й страждали від браку їжі, питної води й медикаментів".

Деталі: Гутерреш сказав, що представники ООН та Міжнародного комітету Червного Хреста проводять складну операцію й координують свої дії з представниками російських окупантів та українським урядом.

Генсек висловив надію, що в майбутньому вдасться досягнути режиму припинення вогню для порятунку цивільних, які опинилися в епіцентрі бойових дій в інших місцях.

Передісторія:

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше вдень 5 травня спецпредставник ООН у питаннях України Мартин Ґрифітс заявив, що до заводу "Азовсталь" у Маріуполі вирушив новий конвой автобусів, який повинен забрати решту 200 цивільних із зони бойових дій.
  • 1 травня, за сприяння ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, українська влада зуміла евакуювати частину цивільного населення, яке ховалось від російських окупантів у бункерах заводу "Азовсталь" у Маріуполі. 3 травня колона прибула до Запоріжжя. Задля цієї операції генсекретар ООН Антоніу Гутерреш провів низку зустрічей зі світовими лідерами та особисто літав до Москви і Києва, аби погодити деталі.
  • 4 травня в рамках "маріупольського коридору" до Запоріжжя зуміли евакуювати 344 людини. Це стало другим етапом евакуації під проводом ООН і МКЧХ.
  • Станом на вечір 5 травня, російські окупанти продовжували штурм заводу "Азовсталі", який контролюють українські захисники. Ворог завдавав нищівних ударів з артилерії та авіації.
  • Захисники з полку "Азов" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням вивезти поранених військових, які вмирають в страшному болі через брак медичної допомоги. Президент у вечірньому зверненні 4 травня сказав, що займається питанням порятунку людей з Маріуполя щодня.

Теми: ООНЧервоний ХрестМаріупольевакуація
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни продовжують блокувати "Азовсталь", поновили штурм

В усіх країнах ЄС більшість підтримує вступ України, окрім Угорщини — опитування

NYT: Розвідка США допомогла Україні потопити "Москву"

Буш порівняв Зеленського з Черчиллем

ВІДЕОШарій визнав, що не дотягує до Ассанжа, а також буцімто знав про підготовку своєї депортації

Шольц та Байден обіцяють не визнавати спроби перегляду кордонів України

Усі новини...
Росіяни знищили фермерські господарства в громаді на Харківщині, тепер там не буде посівної
Пентагон: Більшість військ РФ відійшли від Маріуполя
Кримський татарин, що рятує заблокованих на "Азовсталі", просить Туреччину допомогти
NYT: Розвідка США допомогла Україні потопити "Москву"
Останні новини
08:18
фото Окупанти вдарили по Дніпропетровщині ракетою і з "Градів"
08:13
Розвідка Британії: український опір на "Азовсталі" зриває плани РФ на Донбасі
07:56
ЗСУ мають потенціал повернути окуповану частину Харківської області – ISW
07:44
У США обмежать застосування вакцини від Johnson & Johnson
07:28
На Запоріжжі росіяни готуються відібрати в людей землю – ОВА
06:40
Зведення Генштабу: Росіяни продовжують блокувати "Азовсталь", поновили штурм
06:15
США: Поки ніщо не вказує на те, що Білорусь збирається воювати в Україні
05:50
Пентагон: Більшість військ РФ відійшли від Маріуполя
05:30
В усіх країнах ЄС більшість підтримує вступ України, окрім Угорщини — опитування
05:00
ВООЗ: 15 мільйонів людей у світі померли через COVID-19
Усі новини...