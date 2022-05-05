Розпочали третій етап евакуації цивільних із "Азовсталі" – Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що на території заводу "Азовсталь" розпочали третій етап евакуації цивільних осіб.

Джерело: виступ Гутерреша на засіданні Ради безпеки ООН

Пряма мова Гутерреша: "Зараз триває третій етап порятунку цивільних з Маріуполя. Але наша політика полягає в тому, що ми не будемо розголошувати інші деталі, поки не завершиться операція, щоби не зірвати її проведення.

Наразі, загалом близько 500 цивільних осіб (у рамках двох попередніх етапів – ред.) було врятовано і перевезено до безпечних місць після того, як вони жили під невпинними артилерійськими обстрілами й страждали від браку їжі, питної води й медикаментів".

Деталі: Гутерреш сказав, що представники ООН та Міжнародного комітету Червного Хреста проводять складну операцію й координують свої дії з представниками російських окупантів та українським урядом.

Генсек висловив надію, що в майбутньому вдасться досягнути режиму припинення вогню для порятунку цивільних, які опинилися в епіцентрі бойових дій в інших місцях.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ