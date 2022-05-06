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Регіони: ракети по Очакову, Лозовій і Краматорську, обстріли по всій лінії фронту 

Олена РощінаП'ятниця, 6 травня 2022, 09:22

У ніч на 6 травня російські війська інтенсивно обстрілювали Луганську й Донецьку області, менш інтенсивно – Харків, у Дніпропетровській області був ракетний удар по Покровській громаді та обстріл двох сіл, ввечері 5 травня був ракетний удар по Очакову в Миколаївській області.

Джерело: дані голів обласних військових адміністрацій станом на 8-му ранку п’ятниці 6 травня

Деталі: На Дніпропетровщині прилетіла ракета у Покровську громаду. Впала у полі. Ніхто не постраждав. Також – обстріл з "Градів" двох сіл у Зеленодольській  та Широківській громада. Без постраждалих. Інформація щодо наслідків уточнюється. 

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Харківська область: ніч із поодинокими обстрілами на околицях Харкова. Постраждалих немає. 

Протягом доби була також обстріляна Салтівка – поранення отримали 5 мирних мешканців.

Протягом доби був ракетний обстріл Лозової, 1 людина загинула. 

ВІДЕО ДНЯ

На Ізюмському напрямку бої тривають.

Луганщина: потужні обстріли та спроби штурму Сєвєродонецька. 

В четвер ввечері ворожі снаряди потрапили в одну з останніх АЗС на Луганщині та у залізничне господарство Сєвєродонецького "Азоту".

16 разів росіяни відкривали вогонь по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури. Пошкоджено 12 будинків, електропідстанція, комплекс торговельних споруд. 7 будинків зруйновані в Рубіжному, 2 – в Новодружеську. Є руйнування в Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній. Двоє загиблих

Лисичанськ – два нічних обстріли. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється. 

Донеччина: активні бойові дії по всьому фронту: Лиман, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка Красногорівка, Вугледар, Велика Новосілка. 

Вночі і зранку – постійні повітряні тривоги. 

У Краматорську в результаті обстрілу 5 травня сильно пошкоджено 32 багатоповерхівки, поранено 25 людей. Крім житлових кварталів, армія РФ активно атакує ракетами промислові об'єкти міста (обстріли вночі і під ранок).

Не припиняють росіяни й обстрілів Авдіївського коксохімічного заводу. 

Також обстріляли селище Нью-Йорк, а з п’ятої ранку активізували обстріли Світлодарської громади. На даний час постраждалих цивільних немає. Деталі щодо руйнувань уточнюються. 

Херсонщина: ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. 

Стабільно критична ситуація в окупованих селах. 

Миколаївщина: в четвер після 16 години був "приліт" у Очакові на об'єкти інфраструктури. За попередніми даними постраждалих немає. 

Ніч минула відносно спокійно.

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Київській та Чернігівській областях.

Теми: війнаДонбасМиколаївська областьДніпропетровська область
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