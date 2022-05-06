Окупанти вдарили по Дніпропетровщині ракетою і з "Градів"
П'ятниця, 6 травня 2022, 08:18
Російські загарбники вночі обстріляли населені пункти у Криворізькому та Синельниківському районах у Дніпропетровській області, минулося без постраждалих.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: "Ніч неспокійна. Окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони".
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Деталі: Зокрема, росіяни поцілили з "Градів" у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. Постраждалих немає.
Також був "приліт" ракети у Покровській громаді. Вона втрапила у поле, людей не зачепило.
Передісторія:
- Внаслідок ракетних ударів по Дніпропетровщині 3 травня було сильно зруйновано залізничну інфраструктуру і поранено людину.
- 2 травня російська ракета знищила склад із зерном.
- 1 травня російські ракети у Синельниківському районі зруйнували склади агропідприємств: один пустий, інший з зерном.
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