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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині ракетою і з "Градів"

Ірина БалачукП'ятниця, 6 травня 2022, 08:18
Фото з Telegram Резніченка

Російські загарбники вночі обстріляли населені пункти у Криворізькому та Синельниківському районах у Дніпропетровській області, минулося без постраждалих.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Ніч неспокійна. Окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони".

Деталі: Зокрема, росіяни поцілили з "Градів" у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. Постраждалих немає.

Також був "приліт" ракети у Покровській громаді. Вона втрапила у поле, людей не зачепило.

Передісторія:

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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