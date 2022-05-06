Окупанти вдарили по Дніпропетровщині ракетою і з "Градів"

Російські загарбники вночі обстріляли населені пункти у Криворізькому та Синельниківському районах у Дніпропетровській області, минулося без постраждалих.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Ніч неспокійна. Окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони".

Деталі: Зокрема, росіяни поцілили з "Градів" у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. Постраждалих немає.



Також був "приліт" ракети у Покровській громаді. Вона втрапила у поле, людей не зачепило.

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