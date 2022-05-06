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Окупанти дозволили їхати з Херсона через Олешки

Олена РощінаП'ятниця, 6 травня 2022, 10:15
Окупанти дозволили їхати з Херсона через Олешки
Олешки й Херсон на мапі

Російські окупанти станом на 9 ранку 6 травня дали дозвіл на виїзд із окупованого Херсона через окуповані Олешки.

Джерело: Телеграм-канал Автостанції Херсон та область

Деталі: Станом на 09:00 п’ятниці з Херсону рух через Дар’ївку закрито, рух через Олешки дозволено.

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Напередодні повідомлялося, що виїзд із Херсона на Миколаїв та інші вільні міста, як в'їзд до окупованого обласного центру вже кілька днів було заблоковано.

Теми: ХерсонХерсонська областьокупація
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