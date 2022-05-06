Окупанти дозволили їхати з Херсона через Олешки

Російські окупанти станом на 9 ранку 6 травня дали дозвіл на виїзд із окупованого Херсона через окуповані Олешки.

Джерело: Телеграм-канал Автостанції Херсон та область

Деталі: Станом на 09:00 п’ятниці з Херсону рух через Дар’ївку закрито, рух через Олешки дозволено.

Напередодні повідомлялося, що виїзд із Херсона на Миколаїв та інші вільні міста, як в'їзд до окупованого обласного центру вже кілька днів було заблоковано.