Росіяни обстріляли евакуаційне авто біля "Азовсталі", є загиблий

Російські війська порушили режим "тиші" у Маріуполі і обстріляли евакуаційний автомобіль, який їхав забрати цивільних з "Азовсталі": загинув військовий, 6 – поранено.

Джерело: полк "Азов" у Telegram

Деталі: Під час режиму припинення вогню, на території заводу "Азовсталь" росіяни, застосувавши ПТРК, підбили автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу.

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В результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені.

Захисники наголошують: ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення.

Оновлено: "Азовці" оприлюднили відео з пораненим бійцем та фото знищеного в результаті обстрілу автомоблія.

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Що передувало: В результаті третього евакуаційного раунду було вивезено майже 500 людей із заводу "Азовсталь", Маріуполя та прилеглих районів.

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