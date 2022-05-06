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Росіяни обстріляли евакуаційне авто біля "Азовсталі", є загиблий

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 16:35
Росіяни обстріляли евакуаційне авто біля Азовсталі, є загиблий
"Азовсталь"

Російські війська порушили режим "тиші" у Маріуполі і обстріляли евакуаційний автомобіль, який їхав забрати цивільних з "Азовсталі": загинув військовий, 6 – поранено.

Джерело: полк "Азов" у Telegram

Деталі: Під час режиму припинення вогню, на території заводу "Азовсталь" росіяни, застосувавши ПТРК, підбили автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу.

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В результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені.

Захисники наголошують: ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення.

Оновлено: "Азовці" оприлюднили відео з пораненим бійцем та фото знищеного в результаті обстрілу автомоблія.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: В результаті третього евакуаційного раунду було вивезено майже 500 людей із заводу "Азовсталь", Маріуполя та прилеглих районів.

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Теми: Маріупольвійна
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