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Путін продовжує посилати строковиків на війну в Україні – розвідка

Ірина БалачукП'ятниця, 6 травня 2022, 15:09
Путін продовжує посилати строковиків на війну в Україні – розвідка
Фото з Telegram ГУР

Російська Федерація через великі втрати продовжує залучати до бойових дій в Україні строковиків.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони в Telegram

Дослівно ГУР: "Путін продовжує надсилати строковиків на війну в Україну. Через високі втрати на фронті окупанти намагаються терміново поповнити резерви "живої сили". Попри неодноразові заяви Кремля про неприпустимість залучення до участі у війні солдатів строкової служби, такі випадки фіксуються дедалі частіше".

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Деталі: За даними розвідки, до бойових дій в Україні залучили строковиків 98 повітрянодесантної дивізії (Іваново), яка бере участь у боях на території Харківської області.

Також у ГУР додали, що через необхідність швидко поповнювати військо новобранці 8 армії південного військового округу ЗС РФ їдуть в Україну після всього лише 4-денної підготовки.

Крім того, за даними розвідки, російська влада примусово-добровільно направляє до 40 медичних працівників з Криму у безоплатне відрядження на окуповані території Донецької області. Лікарі їдуть на термін до 2 тижнів для "надання допомоги".

Водночас у ГУР зазначили, що частішають випадки дезертирства окупантів. Зокрема, у селі Рибальче Херсонської області окупанти розшукують 15 військовослужбовців РФ, які не хотіли брати участі у бойових діях і залишили місце дислокації підрозділу.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 6 травня батько російського солдата-строковика Єгора Шкребця, який проходив службу на крейсері "Москва" та оголошений зниклим безвісти, опублікував відповідь від прокуратури РФ, в якій повідомляється, що корабель не брав участі у війні проти України, і де його син – не знають.

Теми: Росіявійна
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