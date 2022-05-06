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Росія відповіла батьку строковика з "Москви": корабель участі у війні не брав, де син – не знають

Роман ПетренкоП'ятниця, 6 травня 2022, 09:54
фото Шкребця

Дмитро Шкребець, батько солдата-строковика Єгора Шкребця, який проходив службу на крейсері "Москва" та оголошений зниклим безвісти, опублікував відповідь від прокуратури, в якій повідомляється, що корабель не брав участі у війні проти України.

Джерело: Шкребець на своїй сторінці у ВК

Пряма мова Шкребця: "Острів "Зміїний" це не територіальні води України, покидьки? Якими мерзотами треба бути, щоб надсилати нам таке!".

Деталі: У листі йдеться, що офіційно Шкребець "оголошений безвісно відсутнім у військовій частині", а пошукові роботи нібито не дали результату.

Також нібито крейсер "Москва" не входив до територіальних вод України та "не був включений до переліку військових з'єднань та частин, які залучаються до участі у спеціальній військовій операції".

Довідка: Дмитро Шкребець у соцмережах писав, що Україна "не повинна існувати", радів війні та обстрілам українських міст, вихваляв Путіна, а коли втратив сина – змінив риторику і почав критикувати владу.

Оскільки росіяни заявляють, що крейсер "Москва" не брав участі у війні, ймовірно, й виплачувати компенсації за це вони не будуть.

ВІДЕО ДНЯ
 
 

Нагадаємо: Користувачі "ВКонтакте" пишуть, що їхні родичі, які були членами екіпажу крейсера "Москва", зникли безвісти після того, як флагман флоту РФ пішов на дно.

Передісторія:

  • Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" було підбито флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами був виведений з ладу та затонув.
  • Експерти проаналізували знімки з супутників, що показують розташування кораблів крізь хмарність в атмосфері, і визначили точні координати розташування крейсера "Москва" в момент влучення в нього українських ракет "Нептун".
  • "Радіо Свобода" зуміла поспілкуватися з родичкою одного з російських моряків на палубі "Москви", і вона підтвердила його загибель на крейсері. Жінка зізналася журналістам, що ще 27 членів екіпажу "зникли безвісти".
  • Російські медіа опублікували "свіже" відеозустрічі головнокомандувача ВМФ РФ адмірала Миколи Євменова та командування Чорноморського флоту Росії з "екіпажем ракетного крейсера "Москва", який був підбитий українською ракетою і затонув.
  • Експерт з питань військово-морських сил Г. І. Саттон порахував через супутникові знімки та російське офіційне відео, що половина екіпажу російського крейсера "Москва" загинули або поранені.

Теми: Росіяпропагандавійнакораблі
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