Росія відповіла батьку строковика з "Москви": корабель участі у війні не брав, де син – не знають

Дмитро Шкребець, батько солдата-строковика Єгора Шкребця, який проходив службу на крейсері "Москва" та оголошений зниклим безвісти, опублікував відповідь від прокуратури, в якій повідомляється, що корабель не брав участі у війні проти України.

Джерело: Шкребець на своїй сторінці у ВК

Пряма мова Шкребця: "Острів "Зміїний" це не територіальні води України, покидьки? Якими мерзотами треба бути, щоб надсилати нам таке!".

Деталі: У листі йдеться, що офіційно Шкребець "оголошений безвісно відсутнім у військовій частині", а пошукові роботи нібито не дали результату.

Також нібито крейсер "Москва" не входив до територіальних вод України та "не був включений до переліку військових з'єднань та частин, які залучаються до участі у спеціальній військовій операції".

Довідка: Дмитро Шкребець у соцмережах писав, що Україна "не повинна існувати", радів війні та обстрілам українських міст, вихваляв Путіна, а коли втратив сина – змінив риторику і почав критикувати владу.

Оскільки росіяни заявляють, що крейсер "Москва" не брав участі у війні, ймовірно, й виплачувати компенсації за це вони не будуть.

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Нагадаємо: Користувачі "ВКонтакте" пишуть, що їхні родичі, які були членами екіпажу крейсера "Москва", зникли безвісти після того, як флагман флоту РФ пішов на дно.

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