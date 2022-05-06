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Путінський сенатор приїхав у Херсон і заявив, що "Росія тут назавжди"

Роман ПетренкоП'ятниця, 6 травня 2022, 16:44
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Секретар генради путінської партії "Єдиної Росії" Андрій Турчак відвідав Херсон та заявив, що "Росія тут назавжди".

Джерело: Турчак на "брифінгу" після розмови з колаборантом Сальдо

Пряма мова Турчака: "Росія тут назавжди. В цьому не має бути сумнівів. Жодного повернення в минуле не буде.

Ми житимемо разом, розвиватимемо цю багату область, багату історичною спадщиною, людьми, які тут проживають".

Деталі: На запитання про статус регіону Турчак запропонував не забігати вперед і сказав, що "статус у будь-якому випадку визначають мешканці".

Нагадаємо: У захопленій росіянами міській раді Херсона 26 квітня окупанти та колаборанти провели "нараду", на якій призначили так званого "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.

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Теми: ХерсонокупаціяРосія
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