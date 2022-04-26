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Херсон: окупанти призначили своїх "голову ОДА" та "мера"

Валентина РоманенкоВівторок, 26 квітня 2022, 15:59
Херсон: окупанти призначили своїх голову ОДА та мера
ілюстративне фото Херсонської міськради до захоплення окупантами

У захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій призначили так званого "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута у Telegram, мер Херсона Ігор Колихаєв у Facebook

Пряма мова: "Я переконаний, що ці колаборанти та їх спільники після нашої перемоги понесуть відповідальність. Ці призначення є незаконними".

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Деталі: Мер Херсона у своєму Facebook повідомляє, що його заступникам та керівникам КП, департаментів, управлінь Херсонського виконавчого комітету, старостам округів, головам районних рад було представлено нового "главу адміністрації Херсона".

Було озвучено, що повноваження Херсонського міського голови делегуються, згідно з наказом обласного військового коменданта РФ, Кобецю Олександру, який у свою чергу підпорядковується новому голові Херсонської обласної адміністрації Володимиру Сальдо.

Кобець озвучив, що від сьогодні саме він "координуватиме процеси, що забезпечують життєдіяльність міста".

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Співробітникам міськвиконкому запропонували розглянути можливість подальшої співпраці. Далі вибір буде зроблено кожним самостійно. Сам Колихаєв наголосив, що співпрацювати з так званою новою "адміністрацією" відмовився.

Пряма мова: Я запросив в Офісі президента детальну інструкцію, що робити в цьому випадку мені та колегам. До прямих вказівок ОП залишаюся на віддаленому доступі (згідно з інструкцією, отриманою раніше 18.04.2022 року, № 01-01-71-2311/0/22/16, підписаною начальником обласної військової адміністрації Г.Лагутою), по мірі можливості здійснювати управління розпочатими процесами, що стосуються життєдіяльності міста.

Залишається багато організаційних та адміністративних питань, на які я поки що не можу дати відповіді. Але ми шукатимемо ці відповіді. Я залишаюся в Херсоні та з херсонцями, які понад півтора роки тому довірили мені керівництво нашим містом. Херсон – це Україна!".

Довідково: 65-річний Володимир Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 рік (три каденції), нардепом від Партії регіонів у Верховній Раді 7 скликання. З початку повнмасштабної війни підтримав російську окупацію Херсона.

Олександр Кобець був водієм мера Херсона Колихаєва.

*Раніше в новині помилково вказувалося, що йдеться про Олександра Кобеця, який балотувався у 2020 році до Херсонської міськради від партії "Голос".

Що передувало: 25 квітня військові РФ захопили будівлю Херсонської міської ради й почали там хазяйнувати. Із будівлі зняли прапор України. Меру та співробітникам міськради дали можливість поїхати додому.

Знати більше: Партизанський рух. Як південь України два місяці живе в окупації РФ

 Ігор Колихаєв: Не забувайте про Херсон. Нам зараз дуже складно

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Теми: Херсон
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