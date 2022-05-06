Російські окупанти обстріляли село на Запоріжжі, де мав бути "зелений коридор"

Російські окупанти обстріляли село Кам’янське, в якому було домовлено про "зелений коридор" 6 травня.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "Ворожі війська продовжують потужні обстріли населених пунктів Запорізької області. Так, внаслідок чергової збройної атаки росіян по Кам’янському було пошкоджено приватні будинки.

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Попри те, що більшість людей вже виїхало із села, частина місцевих все ж залишилася у власних домівках. Вони розповідають, що селище регулярно обстрілюється, а до страшних звуків уже звикли. Через російську збройну агресію повністю зруйновано або згоріло чимало домівок, гинуть або отримують поранення цілі сім'ї, страждають від ворожих атак і тварини".

Деталі: Із села Кам’янського Василівського району було домовлено про відкриття евакуаційного коридору з 10 до 14 години 6 травня.

Кам'янське відносно Запоріжжя мапа: google maps

Що було раніше: Російські окупанти збільшили артилерійські та авіаційні удари на Запорізькому напрямку: найбільше руйнування зазнають Гуляйполе й Оріхів.