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Російські окупанти обстріляли село на Запоріжжі, де мав бути "зелений коридор"

Денис КарловськийП'ятниця, 6 травня 2022, 17:33
фото ілюстративне: getty images

Російські окупанти обстріляли село Кам’янське, в якому було домовлено про "зелений коридор" 6 травня.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "Ворожі війська продовжують потужні обстріли населених пунктів Запорізької області. Так, внаслідок чергової збройної атаки росіян по Кам’янському було пошкоджено приватні будинки.

Попри те, що більшість людей вже виїхало із села, частина місцевих все ж залишилася у власних домівках. Вони розповідають, що селище регулярно обстрілюється, а до страшних звуків уже звикли. Через російську збройну агресію повністю зруйновано або згоріло чимало домівок, гинуть або отримують поранення цілі сім'ї, страждають від ворожих атак і тварини". 

Деталі: Із села Кам’янського Василівського району було домовлено про відкриття евакуаційного коридору з 10 до 14 години 6 травня.

Кам'янське відносно Запоріжжя
Кам'янське відносно Запоріжжя
мапа: google maps

Що було ранішеРосійські окупанти збільшили артилерійські та авіаційні удари на Запорізькому напрямку: найбільше руйнування зазнають Гуляйполе й Оріхів.

Теми: Запорізька областьобстрілевакуаціяРосія
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