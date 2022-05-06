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Армія РФ почала активно застосовувати авіацію та артилерію в Запорізькій області

Олена РощінаП'ятниця, 6 травня 2022, 13:02

Російська армія почала активно застосувати ракетні та авіаудари по Запорізькій області, зокрема по містах Гуляйполе та Оріхів, також стріляє з артилерії. 

Джерело: речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф'єв, ЗОВА

Пряма мова: "Донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи.

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Сьогодні близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, наноситься ракетні та авіаудари".

Цьому передувало: Напередодні Запорізька ОВА повідомила, що російські військові змінили тактику, намагаючись наступати на сході України: вони аналізують тактику Збройних сил України, шукають їхні слабкі місця, проявляють обережність.

2 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що російська армія розгорнула додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей з метою нарощування системи протиповітряної оборони.

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Теми: Запорізька областьвійнаРосія
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