Окупанти заявили, що затримали у Херсоні "терориста" до 9 травня

Російські загарбники опублікували повідомлення про затримання в окупованому Херсоні чоловіка, який нібито готував теракт у місті до 9 травня.

Джерело: слідком РФ

Деталі: Відомство країни-агресора запросило у Міноборони Російської Федерації відомості щодо чоловіка, якого окупанти називають винним у "підготовці теракту на День перемоги".

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У повідомленні йдеться, що у квартирі у чоловіка в Херсоні нібито знайдено "лабораторію з виготовлення вибухових речовин, документацію, спецлітературу, стрілецьку зброю, боєприпаси, гранатомет і тротил".

Росіяни рапортують, що чоловік "планував учинити терористичний" акт під час заходів на День перемоги.

Дослівно: "Затриманий підтвердив причетність до виготовлення коктейлів Молотова".

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Секретар генради путінської партії "Єдина Росія" Андрій Турчак відвідав захоплений Херсон та заявив, що "Росія тут назавжди".