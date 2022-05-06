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Зеленський попередив РФ про наслідки вбивства військових і цивільних на «Азовсталі»

Катерина ТищенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 20:16
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський знову попередив, що можливе знищення росіянами українських військових і цивільних на "Азовсталі" в Маріуполі унеможливить подальші переговори з РФ.

Джерело: Зеленський під час відеозустрічі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, повідомляє сайт президента

Пряма мова: "Якщо вони вб’ють людей, яких зараз гуманітарно можна обміняти, якщо це військові, або відпустити, якщо це цивільні, або допомогти пораненим, незалежно від того, військові це чи цивільні, то з ними немає про що говорити й на дипломатичному рівні".

Деталі: За його словами, сьогодні завдяки зусиллям України, Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй нарешті вдалося знайти формат для евакуації мирних людей із заблокованого заводу "Азовсталь".

Президент констатував, що Маріуполь зруйнований вщент.

На його думку, блокада міста російськими окупантами є навмисним кроком, проявом ненависті й тероризму.

За таку жорстокість несе відповідальність насамперед інформаційно-пропагандистська машина Російської Федерації, і з цією проблемою ще потрібно буде розбиратися.

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"Вони змогли розвинути таку ненависть іще до початку повномасштабної війни. Вони цим займалися довгі роки, і зараз усе це виливається в такі катування", – сказав Зеленський.

Що передувало: 23 квітня Зеленський заявив, що Україна вийде з переговорів з Росією, якщо окупанти знищать українців в Маріуполі, чи проведуть псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях.  

Останнім часом вдалося евакуювати частину цивільних із "Азовсталі", однак для військових, в тому числі поранених, евакуація лишається неможливою. 

Теми: ЗеленськийМаріупольпереговори
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