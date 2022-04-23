Зеленський: Якщо знищать людей в Маріуполі чи проведуть "референдум" – Україна покине переговори з РФ
Субота, 23 квітня 2022, 20:10
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з переговорів з Росією, якщо окупанти знищать українців в Маріуполі, чи проведуть псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях.
Джерело: Зеленський на пресконференції
Пряма мова: "Якщо будуть знищені наші люди у Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендуми в нових псевдорееспубліках, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів".
Деталі: За словами Зеленського, 23 квітня один з найскладніших днів в обороні Маріуполя.
Президент повідомив, що ворог стріляє з моря, суші, танків, артилерії, літаків.
За годину до пресконференції Зеленський мав розмову з бійцями "Азову", які перебувають на "Азовсталі".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Україна і РФ новий раунд перемовин через онлайн-зв’язок провели 21 і 22 квітня.
- Український високопосадовець на умовах анонімності в коментарі УП сказав, що Україна висунула російським переговорникам ультиматум, що проведення російськими окупантами так званого "референдуму" на Херсонщині поставить крапку в переговорах.
- Міністр МЗС Сергій Лавров додав на пресбрифінгу, що росіяни не ведуть переговорів щодо гарантій безпеки й не впливають на перелік країн, які Україна вбачає своїми гарантами безпеки.
- Крім того, на питання журналіста щодо заяви Зеленського про те, що знищення російськими військовими захисників Маріуполя поставить крапку в перемовинах, Лавров сказав, що "Росія не буде терпіти ультиматуми".