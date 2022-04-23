Зеленський: Якщо знищать людей в Маріуполі чи проведуть "референдум" – Україна покине переговори з РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з переговорів з Росією, якщо окупанти знищать українців в Маріуполі, чи проведуть псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Зеленський на пресконференції

Пряма мова: "Якщо будуть знищені наші люди у Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендуми в нових псевдорееспубліках, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів".

Деталі: За словами Зеленського, 23 квітня один з найскладніших днів в обороні Маріуполя.

Президент повідомив, що ворог стріляє з моря, суші, танків, артилерії, літаків.

За годину до пресконференції Зеленський мав розмову з бійцями "Азову", які перебувають на "Азовсталі".

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