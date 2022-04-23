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Зеленський: Якщо знищать людей в Маріуполі чи проведуть "референдум" – Україна покине переговори з РФ

Мазуренко Альона Субота, 23 квітня 2022, 20:10
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з переговорів з Росією, якщо окупанти знищать українців в Маріуполі, чи проведуть псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях.  

Джерело: Зеленський на пресконференції 

Пряма мова: "Якщо будуть знищені наші люди у Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендуми в нових псевдорееспубліках, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів".

Деталі: За словами Зеленського, 23 квітня один з найскладніших днів в обороні Маріуполя.

Президент повідомив, що ворог стріляє з моря, суші, танків, артилерії, літаків.

За годину до пресконференції Зеленський мав розмову з бійцями "Азову", які перебувають на "Азовсталі".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Україна і РФ новий раунд перемовин через онлайн-зв’язок провели 21 і 22 квітня.
  • Український високопосадовець на умовах анонімності в коментарі УП сказав, що Україна висунула російським переговорникам ультиматум, що проведення російськими окупантами так званого "референдуму" на Херсонщині поставить крапку в переговорах.
  • Міністр МЗС Сергій Лавров додав на пресбрифінгу, що росіяни не ведуть переговорів щодо гарантій безпеки й не впливають на перелік країн, які Україна вбачає своїми гарантами безпеки.
  • Крім того, на питання журналіста щодо заяви Зеленського про те, що знищення російськими військовими захисників Маріуполя поставить крапку в перемовинах, Лавров сказав, що "Росія не буде терпіти ультиматуми".

Теми: ЗеленськийРосіяУкраїнапереговори
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