Зеленський: Для розблокування переговорів треба відвести війська РФ, як до 24 лютого

Президент Володимир Зеленський заявив, що першим кроком для розблокування переговорів з Росією є відведення російських військ до позицій станом до 24 лютого.

Джерело: Зеленський у виступі перед фахівцями Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Я вважаю, що крок мінімальний перед тим, як закінчити всю війну, мінімальний крок – він є. Щоб нам нормально почати говорити, якщо можна в цілому використовувати слово "нормально", то якщо б розблокувати, скажімо так, дипломатичний формат відносин для зупинення війни між Україною і Росією, то і крок повинен бути – відновити ситуацію, яка була до повномасштабного вторгнення – до 24 числа (лютого – ред.).

Їм треба відійти на ті тимчасові контактні лінії або розмежувальні лінії, і відійти туди військами. Тоді можна говорити, повноцінно. Я так вважаю".

Деталі: Зеленський зазначив, що, хоча Росія руйнує "всі наші мости", він вважає, що "не всі мости для цього зруйновані".

"Мене обирав народ України як президента України, а не як президента міні-України", – сказав також він.

Що передувало: В цьому ж виступі Зеленський знову попередив, що можливе знищення росіянами українських військових і цивільних на "Азовсталі" в Маріуполі унеможливить подальші переговори з РФ.