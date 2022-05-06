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Українські захисники відбили 8 атак росіян на Донбасі – ООС

Альона Мазуренко П'ятниця, 6 травня 2022, 23:09
Українські захисники відбили 8 атак росіян на Донбасі – ООС
фото зі сторінки ООС

Упродовж поточної доби, 6 травня, військовослужбовці Об’єднаних сил успішно відбили 8 атак російських загарбників. 

Джерело: Об’єднані сили

Дослівно: "6 травня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 8 атак ворога.

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Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам".

Деталі: Зокрема, українські захисники знищили 3 танка, 8 артилерійських систем (з них 4 РСЗВ), 7 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної та один автомобіль ворога.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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Теми: ДонбасООСвійнаРосія
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