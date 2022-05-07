Байден підтвердив новий пакет військової допомоги Україні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив інформацію про новий пакет військової допомоги Україні.

Джерело: Байден у Twitter, Білий дім

Пряма мова Байдена: "Сьогодні США продовжують потужну підтримку хоробрим людям України, які захищають свою країну.

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Я оголошую ще один пакет безпекової допомоги, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання".

Деталі: Сайт Білого дому повідомляє, що попередній пакет військової допомоги майже вичерпав себе фінансово, саме тому Байден ухвалив рішення про нову допомогу.

"Підтримка США спільно з внеском союзників і партнерів була вирішальною в допомозі Україні виграти битву під Києвом і перешкодити військовим цілям Путіна в Україні", – ідеться в повідомленні Білого дому.

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Адміністрація Байдена повідомляє і про те, що США повинні продовжити підтримку в "наступній фазі війни".

Зазначається і про те, що "Конгрес (США – ред.) повинен швидко надати запитуване Україною фінансування".

Що передувало: УП повідомляла, що Байден найближчими днями підпише новий пакет озброєнь для України на суму щонайменше $100 мільйонів.