Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден підтвердив новий пакет військової допомоги Україні

Ольга Глущенко Субота, 7 травня 2022, 00:45
ПРЕЗИДЕНТ США ДЖО БАЙДЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив інформацію про новий пакет військової допомоги Україні.

Джерело: Байден у Twitter, Білий дім

Пряма мова Байдена: "Сьогодні США продовжують потужну підтримку хоробрим людям України, які захищають свою країну.

Я оголошую ще один пакет безпекової допомоги, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання".

Деталі: Сайт Білого дому повідомляє, що попередній пакет військової допомоги майже вичерпав себе фінансово, саме тому Байден ухвалив рішення про нову допомогу.

"Підтримка США спільно з внеском союзників і партнерів була вирішальною в допомозі Україні виграти битву під Києвом і перешкодити військовим цілям Путіна в Україні", – ідеться в повідомленні Білого дому.

Адміністрація Байдена повідомляє і про те, що США повинні продовжити підтримку в "наступній фазі війни".

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається і про те, що "Конгрес (США – ред.) повинен швидко надати запитуване Україною фінансування".

Що передувало: УП повідомляла, що Байден найближчими днями підпише новий пакет озброєнь для України на суму щонайменше $100 мільйонів.

Теми: СШАУкраїнавійна
Головне сьогодні

Втрати Росії у війні проти України перевищили 25 тисяч вбитих вояк

відео Міст відновили: перша електричка прибула в Ірпінь

Флісову кофту Зеленського продали на аукціоні в Лондоні

На Миколаївщині ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами – зведення

Харківщина: росіяни ракетним ударом знищили музей Сковороди, є поранений

В Італії заарештували 140-метрову "яхту Путіна"

Усі новини...
США
Білий дім заявив, що конференцію лідерів G7 навмисно скликали перед Днем перемоги у Росії
Байден підпише новий пакет військової допомоги Україні на $100 млн - ЗМІ
Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня
Останні новини
11:24
Укрпошта почала продаж останнього тиражу марки "Русскій воєнний корабль, іди ... !"
11:17
Окупанти масово обстрілюють Донеччину, зранку ЗСУ відбили 2 атаки ворога
11:09
В уряді Угорщини таємно обговорюють зменшення енергозалежності від РФ – ЗМІ
11:07
фотоМер Рені повідомив, що його підозрюють у сепаратизмі
10:54
Загинув ще один журналіст, який пішов захищати країну в лавах ЗСУ
10:51
Forbes: деякі заправки саботують держрегулювання та продають пальне на третину дорожче
10:44
Харківщина: ворог завдав ракетного удару по Краснограду
10:40
відеоЧоловік накрав гуманітарки на пів мільйона, поки "допомагав" волонтерам
10:29
Втрати Росії у війні проти України перевищили 25 тисяч вбитих вояк
10:17
Партія Джонсона втратила майже 500 місць на місцевих виборах у Британії
Усі новини...