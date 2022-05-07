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Байден розкритикував своїх військових за витік інформації про обмін даними з Україною - NBC

"Українська правда"Субота, 7 травня 2022, 07:44

Президент США Джо Байден заявив представникам своєї розвідки, що нещодавні повідомлення у ЗМІ щодо обміну інформацією із Україною були контрпродуктивними.

Джерело: телеканал NBC із посиланням на чиновників адміністрації президента

Деталі: Під час телефонної розмови з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директором національної розвідки Авріл Хейнс і міністром оборони Ллойдом Остіном Байден заявив, що таке розкриття інформації "відволікає від нашої мети".

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Інший чиновник сказав, що Байден наказав зупинити витік інформації.

Канал вказує, що Пентагон і Рада національної безпеки не відповіли на запити про коментар.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше видання  The New York Times із посиланням на американських чиновників повідомило, що США надали Україні розвіддані, що допомогли вразити російський крейсер "Москва".
  • Це ж видання повідомляло, що США надали розвідувальні дані про російські підрозділи, які дозволили українцям атакувати та вбити багатьох російських генералів.

Теми: СШАрозвідка
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