Байден розкритикував своїх військових за витік інформації про обмін даними з Україною - NBC

Президент США Джо Байден заявив представникам своєї розвідки, що нещодавні повідомлення у ЗМІ щодо обміну інформацією із Україною були контрпродуктивними.

Джерело: телеканал NBC із посиланням на чиновників адміністрації президента

Деталі: Під час телефонної розмови з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директором національної розвідки Авріл Хейнс і міністром оборони Ллойдом Остіном Байден заявив, що таке розкриття інформації "відволікає від нашої мети".

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Інший чиновник сказав, що Байден наказав зупинити витік інформації.

Канал вказує, що Пентагон і Рада національної безпеки не відповіли на запити про коментар.

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