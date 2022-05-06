NYT: Розвідка США допомогла Україні потопити "Москву". Пентагон заперечує

Американські чиновники заявляють, що США надали Україні розвіддані, що допомогли вразити російський крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту РФ – у Пентагоні це заперечують.

Джерело: The New York Times

Деталі: NYT пише, що відразу після удару представники адміністрації Байдена "скрупульозно мовчали", відмовляючись підтвердити навіть факт завдання удару по "Москві". Але останніми днями американські офіційні особи підтвердили, що дані з джерел американської розвідки були надані Україні за кілька годин до запуску ракет "Нептун".

Офіційні особи відмовилися уточнити, яку саме інформацію передали.

Американський чиновник повідомив, що українці питали американців про корабель, що пливе в Чорному морі на південь від Одеси. Штати ідентифікували його як "Москву" та підтвердили його місцезнаходження. Відтак українські сили націлилися на корабель і завдали удару без відома США.

В той же час, за словами одного чиновника, "інформація виходить за рамки простого повідомлення про місцезнаходження корабля в Чорному морі".

Як заявили інші офіційні особи, немає певності, що Україна могла вразити корабель без допомоги США.

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Про допомогу американської розвідки у завданні удару по "Москві" раніше повідомляв NBC News.

Оновлення: Речник Пентагону Джон Кірбі заперечив, що літак-розвідник ВМС P-8 з авіабази Сігонелла в Італії відслідковував "Москву" до того, як його вдарила Україна: "Жоден літак ВМС США, який літав у цих місіях повітряної поліції, не надавав інформації про цілі".

Після публікації статті NYT Кірбі заявив: "Українці мають власні розвідувальні можливості для відстеження та націлювання на російські військово-морські судна, як це було в цій справі".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що Штати надали розвідувальні дані про російські підрозділи, це дозволило українцям атакувати і вбивати багатьох російських генералів під час війни Росії в Україні.

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