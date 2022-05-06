NYT: Розвідка США допомогла Україні потопити "Москву". Пентагон заперечує

Американські чиновники заявляють, що США надали Україні розвіддані, що допомогли вразити російський крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту РФ – у Пентагоні це заперечують.

Джерело: The New York Times

Деталі: NYT пише, що відразу після удару представники адміністрації Байдена "скрупульозно мовчали", відмовляючись підтвердити навіть факт завдання удару по "Москві". Але останніми днями американські офіційні особи підтвердили, що дані з джерел американської розвідки були надані Україні за кілька годин до запуску ракет "Нептун".

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Офіційні особи відмовилися уточнити, яку саме інформацію передали.

Американський чиновник повідомив, що українці питали американців про корабель, що пливе в Чорному морі на південь від Одеси. Штати ідентифікували його як "Москву" та підтвердили його місцезнаходження. Відтак українські сили націлилися на корабель і завдали удару без відома США.

В той же час, за словами одного чиновника, "інформація виходить за рамки простого повідомлення про місцезнаходження корабля в Чорному морі".

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Як заявили інші офіційні особи, немає певності, що Україна могла вразити корабель без допомоги США.

Про допомогу американської розвідки у завданні удару по "Москві" раніше повідомляв NBC News.

Оновлення: Речник Пентагону Джон Кірбі заперечив, що літак-розвідник ВМС P-8 з авіабази Сігонелла в Італії відслідковував "Москву" до того, як його вдарила Україна: "Жоден літак ВМС США, який літав у цих місіях повітряної поліції, не надавав інформації про цілі".

Після публікації статті NYT Кірбі заявив: "Українці мають власні розвідувальні можливості для відстеження та націлювання на російські військово-морські судна, як це було в цій справі".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що Штати надали розвідувальні дані про російські підрозділи, це дозволило українцям атакувати і вбивати багатьох російських генералів під час війни Росії в Україні.

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