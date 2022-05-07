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Вибух у готелі Гавани: кількість загиблих зросла до 22

Ольга Глущенко Субота, 7 травня 2022, 08:02
Вибух у готелі Гавани: кількість загиблих зросла до 22
зруйнований вибухом готель, фото: AFP

Кількість загиблих внаслідок вибуху в п'ятизірковому готелі в Гавані на Кубі зросла до 22.

Джерело: AFP з посиланням на офіційні дані

Деталі: За повідомленням офіційних осіб, число загиблих внаслідок потужного вибуху в п'ятизірковому готелі в Гавані зросла до 22, понад 50 людей отримали поранення.

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За попередніми даними, вибух стався через витік газу.

Люди, які вижили, розповіли, що чули "жахливий вибух".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше повідомлялося, що у середмісті Гавани на Кубі стався вибух у престижному готелі "Саратоґа", внаслідок чого 8 людей загинуло, ще 30 поранено.

Теми: вибухнадзвичайна подія
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