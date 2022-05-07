Вибух у готелі Гавани: кількість загиблих зросла до 22
Субота, 7 травня 2022, 08:02
Кількість загиблих внаслідок вибуху в п'ятизірковому готелі в Гавані на Кубі зросла до 22.
Джерело: AFP з посиланням на офіційні дані
Деталі: За повідомленням офіційних осіб, число загиблих внаслідок потужного вибуху в п'ятизірковому готелі в Гавані зросла до 22, понад 50 людей отримали поранення.
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За попередніми даними, вибух стався через витік газу.
Люди, які вижили, розповіли, що чули "жахливий вибух".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше повідомлялося, що у середмісті Гавани на Кубі стався вибух у престижному готелі "Саратоґа", внаслідок чого 8 людей загинуло, ще 30 поранено.