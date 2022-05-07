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В Одесі була тривога: спрацювали сили ППО

Субота, 7 травня 2022, 08:52

Вранці 7 травня в Одесі була повітряна тривога, в області спрацювали сили протиповітряної оборони.  

Джерело: повідомлення представника Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука

Дослівно: "Ніч в місті та області пройшла без обстрілів. Ранок розпочався з сигналу повітряної тривоги. Працювали наші підрозділи ППО".

Деталі: Братчук повідомив, що деталі роботи ППО будуть згодом.

Передісторія: В Одеській області запровадили подовжену комендантську годину з вечора 8 травня до ранку 10 травня.

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Українська правда
Теми: Одесаавіа
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