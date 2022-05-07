Пелосі: Путін – боягуз, а його країна – спонсор тероризму

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає президента Росії Володимира Путіна боягузом, який воює з дітьми, а Росії – державою-спонсором тероризму.

Джерело: Пелосі в інтерв'ю MSNBC

Пряма мова Пелосі: "Путін боягуз. Він воює – замість того, щоб вести війну – він воює проти мирних жителів. Він бореться із дітьми. Він використовує це як зброю війни".

Деталі: На запитання, чи вона підтримує звернення України до Конгресу США з проханням визнати РФ спонсором тероризму, Пелосі відповіла, що "абсолютно підтримує" і "відстоює це давно".

Пряма мова Пелосі: "Якщо Росії немає у списку держав-спонсорів тероризму, порвіть цей список. Тому що тут у вас є лідер країни, ядерної держави, яка вторгається в іншу країну і погрожує ядерною зброєю. У вас є президент країни, який спонукає своїх солдатів до актів жорстокості, до зґвалтування дітей – маленьких дівчаток 11 років, неодноразово, на очах у їхніх матерів, або зґвалтуванню їхніх матерів на очах у дітей, до викрадення дітей. Ці акти насильства за межею цивілізованої людської поведінки.

Тому я абсолютно впевнена, що вони мають бути у цьому списку держав-спонсорів тероризму, і я сподіваюся, що це станеться".

Деталі: Пелосі нагадала, що ухвалення такого рішення – за президентом США, і що воно спростило б запровадження санкцій проти РФ.

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За її словами, наступного тижня очікується ухвалення законопроєкту про відправку Україні додаткової військової, економічної, гуманітарної допомоги.

Спікер Палати представників США також розповіла, що її дуже вразив президент Зеленський під час її візиту до України 1 травня.

Пряма мова Пелосі: "Він дивовижний. Ми уявляли, який він – з того, що ми бачили в пресі та його презентації в Конгресі – але те, що ми бачили під час наших зустрічей з ним – це було його повне знання тонкощів та відмінностей між системами озброєння,… знання гуманітарних проблем,…. економіки своєї країни,… необхідності економічної допомоги Україні".

Деталі: Спікер Палати представників США зазначила, що вони мали велику делегацію, яка включала експертів у різних галузях, і вони були приємно здивовані, наскільки поінформованим був Зеленський.

"Він чудовий. Він – герой для всього світу. Для нас велика честь зустрітися з ним. І він почав з того, що був дуже вдячний народу США за допомогу, яку ми йому надали. А ми висловили своє захоплення та похвалу народу України за його мужність у боротьбі за демократію, бо це те, заради чого йде ця боротьба", – підсумувала Пелосі.