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ОВА показала знищений музей Сковороди

Роман ПетренкоСубота, 7 травня 2022, 09:48

Обласна військова адміністрація показала фото Національного музею Григорія Сковороди у Харківській області, який російські загарбники знищили уночі на 7 травня.

Джерело: глава ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За словами Синєгубова, росіяни обстріляли музей о 23 годині.

Приміщення фактично знищене, але найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце.

Також відомо, що за минулу добу Харків тричі обстріляли із РСЗВ та артилерії. Постраждали Північна Салтівка та Індустріальний район.

Нагадаємо: Російські загарбники знищили музей Сковороди. Внаслідок ракетного удару поранена людина.

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Теми: Харківська областьмузеївійна
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