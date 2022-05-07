ОВА показала знищений музей Сковороди
Субота, 7 травня 2022, 09:48
Обласна військова адміністрація показала фото Національного музею Григорія Сковороди у Харківській області, який російські загарбники знищили уночі на 7 травня.
Джерело: глава ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: За словами Синєгубова, росіяни обстріляли музей о 23 годині.
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Приміщення фактично знищене, але найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце.
Також відомо, що за минулу добу Харків тричі обстріляли із РСЗВ та артилерії. Постраждали Північна Салтівка та Індустріальний район.
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Нагадаємо: Російські загарбники знищили музей Сковороди. Внаслідок ракетного удару поранена людина.