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Втрати Росії у війні проти України перевищили 25 тисяч вбитих вояк

Валентина РоманенкоСубота, 7 травня 2022, 10:29
ілюстративне фото ЗСУ

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні 25100 солдатів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 25100 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1122 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) од,
  • артилерійських систем – 509 (+7) од,
  • РСЗВ - 172 (+1) од,
  • засоби ППО - 84 (+1) од,
  • літаків – 199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8) од,
  • кораблі /катери - 11 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17).
  • спеціальна техніка - 38 (+0),
  • крилаті ракети - 90 (+0).

Вказано, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному напрямку.

Дані уточнюються.

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