Втрати Росії у війні проти України перевищили 25 тисяч вбитих вояк

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні 25100 солдатів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05 орієнтовно склали:

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особового складу - близько 25100 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1122 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) од,

артилерійських систем – 509 (+7) од,

РСЗВ - 172 (+1) од,

засоби ППО - 84 (+1) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8) од,

кораблі /катери - 11 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17).

спеціальна техніка - 38 (+0),

крилаті ракети - 90 (+0).

Вказано, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному напрямку.

Дані уточнюються.