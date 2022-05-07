Втрати Росії у війні проти України перевищили 25 тисяч вбитих вояк
Субота, 7 травня 2022, 10:29
Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні 25100 солдатів.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 25100 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1122 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) од,
- артилерійських систем – 509 (+7) од,
- РСЗВ - 172 (+1) од,
- засоби ППО - 84 (+1) од,
- літаків – 199 (+0) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8) од,
- кораблі /катери - 11 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17).
- спеціальна техніка - 38 (+0),
- крилаті ракети - 90 (+0).
Вказано, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному напрямку.
Дані уточнюються.
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