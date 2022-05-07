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Група "1 грудня" звернулася до світу заради порятунку захисників Маріуполя

Роман ПетренкоСубота, 7 травня 2022, 12:12
"АЗОВСТАЛЬ", ФОТО GETTY IMAGES

Ініціативна група "Першого грудня" звернулася до президентів Туреччини Реджепа Ердогана та Франції Емануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та Федеральної Ради Швейцарії з проханням допомогти звільнити українців з Маріуполя та "Азовсталі".

Джерело: заява групи

Дослівно: "Ми, українські науковці, правозахисники, колишні дисиденти, які пережили каток тоталітарної системи, звертаємося до вас, політиків, у чиїх силах допомогти Україні та її героям.

Український гарнізон в Маріуполі перебуває у повному оточенні неспівмірною кількістю російських військ.

Понад 70 діб військові, а також цивільні особи, у яких не було шансів вижити в окупації, залишаються в укритті заводу "Азовсталь". Без доступу до води, їжі, ліків. Військові не можуть поповнити запаси зброї. Їх бомбардують з повітря, моря, суходолу. Бої не припиняються ні на годину.

Битва за Маріуполь – це українські Фермопіли.

Але ми живемо у гуманістичному ХХІ столітті, і наш обов’язок, обов’язок усього цивілізованого світу врятувати 300 спартанців України.

ВІДЕО ДНЯ

Історія світових війн знає багато прикладів, коли сторони проявляли добру волю і давали військовим вийти з оточення.

Ми закликаємо вас, високоповажне панство, виступити третьою стороною в процедурі extraction.

Історія не забуде ваших зусиль. Українська нація буде дякувати вам довічно.

Український гарнізон у Маріуполі ще можливо врятувати. Але лік іде на години".

Довідково: Екстракція передбачає переміщення людей з підконтрольної ворогові території в безпечну зону.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомив, що до порятунку українських військових із "Азовсталі" в Маріуполі залучені впливові держави.

Теми: МаріупольвійнаРосія
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