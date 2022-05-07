Група "1 грудня" звернулася до світу заради порятунку захисників Маріуполя
Ініціативна група "Першого грудня" звернулася до президентів Туреччини Реджепа Ердогана та Франції Емануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та Федеральної Ради Швейцарії з проханням допомогти звільнити українців з Маріуполя та "Азовсталі".
Джерело: заява групи
Дослівно: "Ми, українські науковці, правозахисники, колишні дисиденти, які пережили каток тоталітарної системи, звертаємося до вас, політиків, у чиїх силах допомогти Україні та її героям.
Український гарнізон в Маріуполі перебуває у повному оточенні неспівмірною кількістю російських військ.
Понад 70 діб військові, а також цивільні особи, у яких не було шансів вижити в окупації, залишаються в укритті заводу "Азовсталь". Без доступу до води, їжі, ліків. Військові не можуть поповнити запаси зброї. Їх бомбардують з повітря, моря, суходолу. Бої не припиняються ні на годину.
Битва за Маріуполь – це українські Фермопіли.
Але ми живемо у гуманістичному ХХІ столітті, і наш обов’язок, обов’язок усього цивілізованого світу врятувати 300 спартанців України.
Історія світових війн знає багато прикладів, коли сторони проявляли добру волю і давали військовим вийти з оточення.
Ми закликаємо вас, високоповажне панство, виступити третьою стороною в процедурі extraction.
Історія не забуде ваших зусиль. Українська нація буде дякувати вам довічно.
Український гарнізон у Маріуполі ще можливо врятувати. Але лік іде на години".
Довідково: Екстракція передбачає переміщення людей з підконтрольної ворогові території в безпечну зону.
Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомив, що до порятунку українських військових із "Азовсталі" в Маріуполі залучені впливові держави.