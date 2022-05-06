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До порятунку військових із "Азовсталі" залучені впливові держави – Зеленський

Катерина ТищенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 23:35
"Азовсталь", фото Getty Images

До порятунку українських військових із "Азовсталі" в Маріуполі залучені впливові держави.

Джерело: президент Володимир Зеленськиий у відеозверненні

Пряма мова: "Працюємо також над дипломатичними варіантами для порятунку наших військових, які залишаються ще на "Азовсталі".

Залучені впливові посередники, впливові держави".

Деталі: Зеленський зазначив, що протягом дня українська команда організувала порятунок із "Азовсталі" для "більш ніж 40 цивільних людей".

Що передувало: Раніше у п'ятницю віцепрем’єр Ірина Верещук повідомила, що у п’ятницю з "Азовсталі" в Маріуполі було евакуйовано 50 жінок, дітей та людей похилого віку.

Останнім часом вдалося евакуювати сотні цивільних із "Азовсталі", однак для військових, в тому числі поранених, евакуація лишається неможливою. 

ВІДЕО ДНЯ

6 травня президент Володимир Зеленський знову попередив, що можливе знищення росіянами українських військових і цивільних на "Азовсталі" в Маріуполі унеможливить подальші переговори з РФ.

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Теми: МаріупольЗеленський
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