Захисники показали знищення ворожого катера біля Зміїного

В акваторії Чорного моря біля острова Зміїний українські захисники знищили російський катер типу "Серна".

Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram, начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України Наталя Гуменюк у коментарі "Українській правді"

Дослівно ОК "Південь": "Зміїний – не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд по кількості і масштабах!

Він був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога".

Деталі: ОК "Південь" опублікували знищення об’єкту на воді, на якому ходять люди, поблизу берегів острова.

За даними Братчука, мова йде про катер типу "Серна".

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"Українська правда" намагалася підтвердити цю інформацію та з’ясувати, коли саме було знищено катер окупантів. Однак в ОК "Південь" повідомили, що деталей цього наразі не розголошують.

Також не змогли відповісти на питання УП у пресцентрі сил охорони та оборони півдня України.

Пряма мова Наталі Гуменюк: "Зараз іде війна, і коли можна буде, тоді буде повідомлено деталі. Зараз надається інформація, яку можна надати для загалу і не нашкодити ЗСУ і Україні. Наберіться трохи терпіння – все згодом буде роз’яснено".

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