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Захисники показали знищення ворожого катера біля Зміїного

Ірина БалачукСубота, 7 травня 2022, 12:35
Захисники показали знищення ворожого катера біля Зміїного
Фото ілюстративне. Російський десантний катер типу "Серна". Фото з Вікіпедії

В акваторії Чорного моря біля острова Зміїний українські захисники знищили російський катер типу "Серна".

Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram, начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України Наталя Гуменюк у коментарі "Українській правді"

Дослівно ОК "Південь": "Зміїний – не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд по кількості і масштабах!  

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Він був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога".

Деталі: ОК "Південь" опублікували знищення об’єкту на воді, на якому ходять люди, поблизу берегів острова.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Братчука, мова йде про катер типу "Серна".

"Українська правда" намагалася підтвердити цю інформацію та з’ясувати, коли саме було знищено катер окупантів. Однак в ОК "Південь" повідомили, що деталей цього наразі не розголошують.

Також не змогли відповісти на питання УП у пресцентрі сил охорони та оборони півдня України.

Пряма мова Наталі Гуменюк: "Зараз іде війна, і коли можна буде, тоді буде повідомлено деталі. Зараз надається інформація, яку можна надати для загалу і не нашкодити ЗСУ і Україні. Наберіться трохи терпіння – все згодом буде роз’яснено".

Передісторія:

  • Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" підбили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами був виведений з ладу та затонув.
  • 1 травня ОК "Південь" повідомило, що захисники черговою атакою по ворожих об’єктах на Зміїному розбили 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням.

Теми: Чорне моревійнаРосія
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