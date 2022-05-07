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У Придністров’ї повідомили про нові вибухи біля кордону з Україною

"Європейська правда"Субота, 7 травня 2022, 13:31

Так зване "міністерство внутрішніх справ" невизнаного Придністров’я підтвердило вибухи біля кордону з Україною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Придністровські ЗМІ 7 травня повідомили, що вночі у селі Воронкове Рибницького району було чутно вибухи. Населений пункт знаходиться поряд із українським кордоном. Інформацію підтвердили і "МВС" Придністров'я.

"Над військовою частиною у Воронковому літали щонайменше два дрони, пролунали чотири вибухи. На місці працюють спеціалісти. Попередньо повідомляється, що постраждалих немає", - повідомляють "Новини Придністров'я".

"Біля села Воронкове Рибницького району, в районі колишнього аеродрому, сталося чотири вибухи. Увечері 6 травня, приміряно о 21:40, імовірно з дрону було скинуто перші два вибухові пристрої. Через годину атаку повторили. Глибина вирв становить приблизно 1 метр, діаметр — близько 25 сантиметрів", — повідомили у "міністерстві" та опублікували фото з місця вибухів.

Нагадаємо, після 22 квітня, коли представник армії РФ заявив, що завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" в Україні є встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною" та вихід до Придністров'я, у регіоні сталася серія терактів без постраждалих. 

У НАТО очікують подальших провокацій у невизнаному Придністров’ї та вважають, що їхня мета - створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки немає

ВІДЕО ДНЯ

Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди", або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.

Теми: Придністров'я
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