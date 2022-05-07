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Росія переводить мобільні оператори ОРДЛО на свій код +7

Роман ПетренкоСубота, 7 травня 2022, 14:15

Мобільні оператори "Фенікс" та "Лугаком", які діють на підконтрольній угрупованням "ДНР" та "ЛНР" на територіях, переходять на російську систему нумерації телефонів "+7".

Джерело: "Новости Донбасса" з посиланням на ЗМІ бойовиків

Деталі: Як заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін, абоненти оператора зв'язку Фенікс з кодом нумерації +38071 отримають додатковий номер у коді російської системи нумерації.

Він запевняє, що тарифікація не зміниться, і заміна SIM-картки поки що не буде потрібна.

Новий номер кожного абонента буде співпадати з останніми сімома цифрами. Номери "Фенікс" отримають російський код +7949.

Водночас ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що "республіці" виділено окремий код мобільного оператора російської системи нумерації +7959. За його словами, використовуватиметься при цьому існуючий номер мобільного оператора "Лугаком".

Теми: ОРДЛОокупаціяРосіямобільний зв'язок
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