ППО над Полтавщиною збила російську ракету

Протиповітряна оборона України збила російську ракету над Полтавщиною, повідомив глава ОВА Дмитро Лунін.

Джерело: Лунін у Telegram

Деталі: Він повідомив, що ракету збили після обіду 7 травня.

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Пряма мова Луніна: "Наша ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною.

ЗСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги не ігноруємо!".

Нагадаємо: Приблизно у той же час в Одесі пролунали вибухи, місто обстріляли російськими ракетами.