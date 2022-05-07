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ППО над Полтавщиною збила російську ракету

Роман ПетренкоСубота, 7 травня 2022, 15:54
ППО над Полтавщиною збила російську ракету
фото ілюстративне

Протиповітряна оборона України збила російську ракету над Полтавщиною, повідомив глава ОВА Дмитро Лунін.

Джерело: Лунін у Telegram

Деталі: Він повідомив, що ракету збили після обіду 7 травня.

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Пряма мова Луніна: "Наша ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною.

ЗСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги не ігноруємо!".

Нагадаємо: Приблизно у той же час в Одесі пролунали вибухи, місто обстріляли російськими ракетами.

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Теми: Полтавська областьобстрілвійнаРосія
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