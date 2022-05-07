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Прем'єр-міністр Естонії підтримала вступ Фінляндії до НАТО

"Європейська правда"Субота, 7 травня 2022, 16:28

Естонська прем'єрка Кая Каллас заявила, що її країна позитивно ставиться до членства Фінляндії у НАТО.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Yle, пише "Європейська правда".

"Ми будемо вашими найкращими друзями в НАТО", – заявила Каллас.

За її словами, у випадку Естонії переговори з Альянсом тривали п'ять років, після чого була ратифікація членства. 

Каллас вважає, що процес у випадку Фінляндії та Швеції буде швидшим.

"Ставлення союзників по НАТО до членства Фінляндії та Швеції дуже позитивне", – запевняє естонська прем'єрка.

Як повідомлялося, Велика Британія допоможе Фінляндії у випадку нападу Росії, незалежно від того, чи є країна членом НАТО.

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США також пообіцяли гарантувати безпеку Швеції до її вступу в НАТО.

Теми: НАТОЕстоніяФінляндіяРосія
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