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Міноборони підтвердило удар поблизу Зміїного: уражено катер РФ і ракетні комплекси "Тор"

Валентина РоманенкоСубота, 7 травня 2022, 16:54
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Міністерство оборони України підтвердило, що в районі острова Зміїний за допомогою безпілотника "Байрактар" було вражено десантний катер РФ та два зенітних ракетних комплекси "Тор".

Джерело: Міноборони у Twitter, Facebook ВМС ЗСУ

Дослівно: "Зміїний.Точка неповернення рашиста" від ВМС ЗС України. В районі українського острову Зміїний ударним безпілотним комплексом національного флоту "Bayraktar TB2" було уражено десантний катер росіян проекту 11770 "Серна" та два зенітних ракетних комплекси "Тор".

Довідково. Десантний катер проєкту 11770 "Серна" — серія російських швидкісних десантних катерів на повітряній каверні. Катери такого проєкту призначені для висадки на необладнаний берег або зняття з нього бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки загальною масою до 45 тон, а також передових підрозділів десанту із озброєнням (92 особи) з швидкістю в 30 вузлів.

Що передувало: 7 травня Оперативне командування "Південь" оприлюднило відео знищення об’єкту на воді поблизу берегів, як було зазначено, острова Зміїний. Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у себе в Telegram зазначив, що йдеться про катер типу "Серна".

"Українська правда" намагалася підтвердити цю інформацію та з’ясувати, коли саме було знищено катер окупантів. Однак в ОК "Південь" повідомили, що деталей цього наразі не розголошують.

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Також не змогли відповісти на питання УП у пресцентрі сил охорони та оборони півдня України.

Теми: війнаМіноборони
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