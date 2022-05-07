Міноборони підтвердило удар поблизу Зміїного: уражено катер РФ і ракетні комплекси "Тор"

Міністерство оборони України підтвердило, що в районі острова Зміїний за допомогою безпілотника "Байрактар" було вражено десантний катер РФ та два зенітних ракетних комплекси "Тор".

Джерело: Міноборони у Twitter, Facebook ВМС ЗСУ

Дослівно: "Зміїний.Точка неповернення рашиста" від ВМС ЗС України. В районі українського острову Зміїний ударним безпілотним комплексом національного флоту "Bayraktar TB2" було уражено десантний катер росіян проекту 11770 "Серна" та два зенітних ракетних комплекси "Тор".

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Довідково. Десантний катер проєкту 11770 "Серна" — серія російських швидкісних десантних катерів на повітряній каверні. Катери такого проєкту призначені для висадки на необладнаний берег або зняття з нього бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки загальною масою до 45 тон, а також передових підрозділів десанту із озброєнням (92 особи) з швидкістю в 30 вузлів.

Що передувало: 7 травня Оперативне командування "Південь" оприлюднило відео знищення об’єкту на воді поблизу берегів, як було зазначено, острова Зміїний. Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у себе в Telegram зазначив, що йдеться про катер типу "Серна".

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"Українська правда" намагалася підтвердити цю інформацію та з’ясувати, коли саме було знищено катер окупантів. Однак в ОК "Південь" повідомили, що деталей цього наразі не розголошують.

Також не змогли відповісти на питання УП у пресцентрі сил охорони та оборони півдня України.