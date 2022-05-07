Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Миколаїв повернеться вода, але технічна – мер

Альона Мазуренко Субота, 7 травня 2022, 17:56
У Миколаїв повернеться вода, але технічна – мер
ФОТО UNSPLASH.COM

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місто почнуть подавати технічну воду для побутових потреб.

Джерело: Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Вчора почали наповнювати наші резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг. Попередньо її серйозно очищаємо.

Реклама:

Також до міської системи вже підключили частину свердловин.

Думаю, що завтра увечері вода почне з’являтись у найнижчих точках Інгульського району.

9 травня почнемо заповнювати водою магістралі по всьому місту".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За словами Сєнкевича, це технічна вода. Її у жодному разі не можна пити чи вживати для приготування їжі.

Лише для побутових потреб.

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що місто Вінниця вирішило передати Миколаєву, який понад 2 тижні потерпає без водопостачання, 420 тонн артезіанської води.
  • Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що водопостачання у Миколаєві намагатимуться відновити до 15 травня.

Теми: Миколаїввода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Миколаїв
"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне
У Миколаєві спіймали чоловіка, який шукав мости і зливав відео про рух ЗСУ росіянам
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: