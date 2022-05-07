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У Миколаїв повернеться вода, але технічна – мер

Мазуренко Альона Субота, 7 травня 2022, 17:56
ФОТО UNSPLASH.COM

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місто почнуть подавати технічну воду для побутових потреб.

Джерело: Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Вчора почали наповнювати наші резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг. Попередньо її серйозно очищаємо.

Також до міської системи вже підключили частину свердловин.

Думаю, що завтра увечері вода почне з’являтись у найнижчих точках Інгульського району.

9 травня почнемо заповнювати водою магістралі по всьому місту".

Деталі: За словами Сєнкевича, це технічна вода. Її у жодному разі не можна пити чи вживати для приготування їжі.

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Лише для побутових потреб.

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що місто Вінниця вирішило передати Миколаєву, який понад 2 тижні потерпає без водопостачання, 420 тонн артезіанської води.
  • Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що водопостачання у Миколаєві намагатимуться відновити до 15 травня.

Теми: Миколаїввода
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