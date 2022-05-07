У Миколаїв повернеться вода, але технічна – мер

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місто почнуть подавати технічну воду для побутових потреб.

Джерело: Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Вчора почали наповнювати наші резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг. Попередньо її серйозно очищаємо.

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Також до міської системи вже підключили частину свердловин.

Думаю, що завтра увечері вода почне з’являтись у найнижчих точках Інгульського району.

9 травня почнемо заповнювати водою магістралі по всьому місту".

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Деталі: За словами Сєнкевича, це технічна вода. Її у жодному разі не можна пити чи вживати для приготування їжі.

Лише для побутових потреб.

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