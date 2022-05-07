У Миколаїв повернеться вода, але технічна – мер
Субота, 7 травня 2022, 17:56
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місто почнуть подавати технічну воду для побутових потреб.
Джерело: Сєнкевич у Telegram
Пряма мова: "Вчора почали наповнювати наші резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг. Попередньо її серйозно очищаємо.
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Також до міської системи вже підключили частину свердловин.
Думаю, що завтра увечері вода почне з’являтись у найнижчих точках Інгульського району.
9 травня почнемо заповнювати водою магістралі по всьому місту".
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Деталі: За словами Сєнкевича, це технічна вода. Її у жодному разі не можна пити чи вживати для приготування їжі.
Лише для побутових потреб.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що місто Вінниця вирішило передати Миколаєву, який понад 2 тижні потерпає без водопостачання, 420 тонн артезіанської води.
- Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що водопостачання у Миколаєві намагатимуться відновити до 15 травня.