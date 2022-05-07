По Миколаєву окупанти завдали кілька ударів

Російські окупанти впродовж 7 травня завдали кілька повітряних ударів по Миколаєву.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Сенкевича: "Були сьогодні прильоти.

І треба сказати, що десь о 17:45 був ще один прильот. Ще немає точної інформації, який і в якому місці.

Так, був, але це не населений район, бо я би вже мав цю інформацію".

Передісторія:

Удень 7 травня повідомляли про чотири вибухи у Вознесенську на Миколаївщині.

Сенкевич додав, що в місті Миколаєві відновлять постачання технічної води після кількох тижнів її відсутності через обстріли окупантів.