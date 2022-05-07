По Миколаєву окупанти завдали кілька ударів
Субота, 7 травня 2022, 18:51
Російські окупанти впродовж 7 травня завдали кілька повітряних ударів по Миколаєву.
Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі всеукраїнського телемарафону
Пряма мова Сенкевича: "Були сьогодні прильоти.
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І треба сказати, що десь о 17:45 був ще один прильот. Ще немає точної інформації, який і в якому місці.
Так, був, але це не населений район, бо я би вже мав цю інформацію".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Удень 7 травня повідомляли про чотири вибухи у Вознесенську на Миколаївщині.
- Сенкевич додав, що в місті Миколаєві відновлять постачання технічної води після кількох тижнів її відсутності через обстріли окупантів.