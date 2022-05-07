Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

По Миколаєву окупанти завдали кілька ударів

Денис КарловськийСубота, 7 травня 2022, 18:51
По Миколаєву окупанти завдали кілька ударів
фото ілюстративне: getty images

Російські окупанти впродовж 7 травня завдали кілька повітряних ударів по Миколаєву.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Сенкевича: "Були сьогодні прильоти.

Реклама:

І треба сказати, що десь о 17:45 був ще один прильот. Ще немає точної інформації, який і в якому місці.

Так, був, але це не населений район, бо я би вже мав цю інформацію".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Удень 7 травня повідомляли про чотири вибухи у Вознесенську на Миколаївщині.
  • Сенкевич додав, що в місті Миколаєві відновлять постачання технічної води після кількох тижнів її відсутності через обстріли окупантів.

Теми: МиколаївМиколаївська областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Миколаїв
"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне
У Миколаєві спіймали чоловіка, який шукав мости і зливав відео про рух ЗСУ росіянам
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: