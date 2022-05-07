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Луганщина: росіяни вбили двох дітей, є також важко поранені - ОВА

Світлана КізіловаСубота, 7 травня 2022, 21:52

Російські окупанти накрили "Градом" село Привілля у Луганській області, внаслідок чого двоє дітей було вбито.

Джерело: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Російські вбивці накрили "Градом" Привілля. Загибли двоє дітей. Жінка та ще дві дитини важко поранені.

Пообіді орки (російські загарбники - УП) з "Градів" обстріляли житловий сектор Привілля. Снаряди поприлітали в будинки".

Деталі: Після обстрілу група швидкого реагування "Луганськ-1" вирушила містом в пошуках можливих жертв. На одній з вулиць Привілля у дворі виявили два тіла неповнолітніх – загинули хлопчики 11 та 14 років.

Ще дві дівчинки 12 та 8 років, а також 69-річна жінка отримали поранення.

На місці працюють поліцейські. Гайдай зазначив, що жертв може бути більше. Також він закликав місцевих жителів евакуюватися з небезпечного району.

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Нагадаємо:

Кількість дітей, які загинули внаслідок російської агресії проти України, станом на 6 травня складала 223 особи.

Теми: дітивбивствоЛуганська областьРосія
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