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Луганщина: росіяни скинули авіабомбу на школу, де ховалось майже 100 людей 

Денис КарловськийСубота, 7 травня 2022, 22:06
Луганщина: росіяни скинули авіабомбу на школу, де ховалось майже 100 людей 
наслідки авіаудару росіян по будівлі школи в білогорівці. фото: сергій гайдай

Російські окупанти скинули потужну авіабомбу на приміщення школи в селі Білогорівка на Луганщині, де від обстрілів ховалося 90 людей.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 

Пряма мова Гайдая: "Рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися. Після влучання в клуб, підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали в людей і цей шанс.

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В школі знаходилося близько 90 людей.

Близько 30 осіб вже врятували з-під завалів".

Деталі: Гайдай сказав, що Білогорівка поблизу Лисичанська є "гарячою точкою" бойових дій упродовж останнього тижня.

ВІДЕО ДНЯ

Українські рятувальники продовжують розчищати завали.

Рятувальна операція на місці авіаційного удару окупантів по школі
Рятувальна операція на місці авіаційного удару окупантів по школі
Фото: Сергій Гайдай
Наслідки авіаудару по школі
Наслідки авіаудару по школі
Фото: Сергій Гайдай

Що було ранішеУдень 7 травня російські окупанти обстріляли Привілля з "Градів" на Луганщині, внаслідок чого двоє дітей загинуло, ще двоє дітей і доросла жінка дістали поранення.

Теми: Луганська областьобстрілДонбасвійна
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