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Луганщина: росіяни скинули авіабомбу на школу, де ховалось майже 100 людей 

Денис КарловськийСубота, 7 травня 2022, 22:06
наслідки авіаудару росіян по будівлі школи в білогорівці. фото: сергій гайдай

Російські окупанти скинули потужну авіабомбу на приміщення школи в селі Білогорівка на Луганщині, де від обстрілів ховалося 90 людей.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 

Пряма мова Гайдая: "Рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися. Після влучання в клуб, підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали в людей і цей шанс.

В школі знаходилося близько 90 людей.

Близько 30 осіб вже врятували з-під завалів".

Деталі: Гайдай сказав, що Білогорівка поблизу Лисичанська є "гарячою точкою" бойових дій упродовж останнього тижня.

Українські рятувальники продовжують розчищати завали.

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Рятувальна операція на місці авіаційного удару окупантів по школі
Рятувальна операція на місці авіаційного удару окупантів по школі
Фото: Сергій Гайдай
Наслідки авіаудару по школі
Наслідки авіаудару по школі
Фото: Сергій Гайдай

Що було ранішеУдень 7 травня російські окупанти обстріляли Привілля з "Градів" на Луганщині, внаслідок чого двоє дітей загинуло, ще двоє дітей і доросла жінка дістали поранення.

Теми: Луганська областьобстрілДонбасвійна
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