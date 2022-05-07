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З'явилось відео ювелірної роботи української авіації по ворогам на Зміїному

Мазуренко Альона Субота, 7 травня 2022, 23:26
скриншот

Російських загарбників на острові Зміїний обстріляли українські винищувачі.

Джерело: Ukraine Weapons Tracker

Дослівно: "Військово-повітряні сили України досі живі – ось два українські Су-27, які вражають російські об’єкти на знаменитому острові Зміїний в Чорному морі".

Передісторія:

  • 7 травня Міноборони України підтвердило, що в районі острова Зміїний за допомогою безпілотника "Байрактар" було вражено десантний катер РФ та два зенітних ракетних комплекси "Тор".
  • 1 травня ОК "Південь" повідомило, що захисники черговою атакою по ворожих об’єктах на Зміїному розбили 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням.
  • Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" підбили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами був виведений з ладу та затонув.

Теми: РосіяобстрілавіаЧорне море
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