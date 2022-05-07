З'явилось відео ювелірної роботи української авіації по ворогам на Зміїному

Російських загарбників на острові Зміїний обстріляли українські винищувачі.

Джерело: Ukraine Weapons Tracker

Дослівно: "Військово-повітряні сили України досі живі – ось два українські Су-27, які вражають російські об’єкти на знаменитому острові Зміїний в Чорному морі".

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