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Очевидці повідомляють про вибухи у Миколаєві

Світлана КізіловаСубота, 7 травня 2022, 23:57

Ввечері 7 травня у Миколаєві чутно вибухи.

Джерело: Суспільне, Україна Online

Деталі: Видання з посиланням на власних кореспондентів, що перебувають у місті, пише про звуки вибухів.

Дослівно: "У Миколаєві чути вибухи".

Деталі: Про вибухи, що лунають, також пише Telegram-канал Україна Online, де опублікували відповідне аудіо, записане в місті.

Оновлено: Згодом стало відомо, що над Миколаївською областю українські захисники збили російську крилату ракету, яку ворог випустив зі стратегічного бомбардувальника.

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Теми: Миколаїввійна
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