Очевидці повідомляють про вибухи у Миколаєві

Ввечері 7 травня у Миколаєві чутно вибухи.

Джерело: Суспільне, Україна Online

Деталі: Видання з посиланням на власних кореспондентів, що перебувають у місті, пише про звуки вибухів.

Дослівно: "У Миколаєві чути вибухи".

Деталі: Про вибухи, що лунають, також пише Telegram-канал Україна Online, де опублікували відповідне аудіо, записане в місті.

Оновлено: Згодом стало відомо, що над Миколаївською областю українські захисники збили російську крилату ракету, яку ворог випустив зі стратегічного бомбардувальника.